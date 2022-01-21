Житейская мудрость: пришёл как-то в банк старый индеец

Старый индеец пришёл в банк и попросил займ на 500 долларов. Банковский работник начал оформлять бумаги.
— Что ты собираешься делать с этими деньгами? — спросил он индейца.
— Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.
— Что у тебя есть для обеспечения залога?
— Я не знаю, что такое «залог», — сказал индеец.
— Ну залог — это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость займа. У тебя есть автомобиль?
— Есть — грузовичок 1949 года выпуска.
— Нет, это не годится, — сказал банковский работник. — Может, у тебя есть скот?
— Да, у меня есть лошадь.
— Сколько ей лет?
— Не знаю, у неё уже нет зубов, чтобы определить.

В конце концов индейцу оформили займ и выдали 500 долларов.
Спустя несколько недель индеец снова пришёл в банк, достал пачку денег.
Отсчитал положенные банку, а остальные спрятал.
— Что ты собираешься делать с остальными деньгами? — спросил его тот же работник.
— Положу в вигвам, — ответил индеец.
— Ты можешь сделать депозит в нашем банке.
— Я не знаю, что такое «депозит», — ответил индеец.
— Ну ты отдаёшь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе нужны деньги, ты их можешь взять.
Старый индеец подумал и спросил:
— А у банка есть, что дать мне в залог?

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