Житейская мудрость: пришёл как-то в банк старый индеец Старый индеец пришёл в банк и попросил займ на 500 долларов. Банковский работник начал оформлять бумаги.— Что ты собираешься делать с этими деньгами? — спросил он индейца.— Я поеду в город продавать украшения, которые я сделал.— Что у тебя есть для обеспечения залога?— Я не знаю, что такое «залог», — сказал индеец.— Ну залог — это нечто такое, что имеет ценность и может покрыть стоимость займа. У тебя есть автомобиль?— Есть — грузовичок 1949 года выпуска.— Нет, это не годится, — сказал банковский работник. — Может, у тебя есть скот?— Да, у меня есть лошадь.— Сколько ей лет?— Не знаю, у неё уже нет зубов, чтобы определить.В конце концов индейцу оформили займ и выдали 500 долларов.Спустя несколько недель индеец снова пришёл в банк, достал пачку денег.Отсчитал положенные банку, а остальные спрятал.— Что ты собираешься делать с остальными деньгами? — спросил его тот же работник.— Положу в вигвам, — ответил индеец.— Ты можешь сделать депозит в нашем банке.— Я не знаю, что такое «депозит», — ответил индеец.— Ну ты отдаёшь свои деньги банку, банк заботится о них, а когда тебе нужны деньги, ты их можешь взять.Старый индеец подумал и спросил:— А у банка есть, что дать мне в залог?Источник