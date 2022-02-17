Женщина за одну ночь забыла 20 лет жизни

Одна из жительниц небольшого городка Брейнтри, что находится в графстве Эссект, в Великобритании, почувствовала себя не очень хорошо. Она отправилась спать и за ночь забыла все события, которые произошли с ней за последние 20 лет. Женщина теперь не может вспомнить свадьбу со своим супругом, а также смерть некоторых родственников.

Об этом сообщает New York Post.

Клэр Маффетт-Рис, которой исполнилось 43 года, познакомилась со своим будущим мужем еще в 1995 году. На протяжении всех этих лет они не расстаются друг с другом. В 2008 году они сыграли свадьбу, а спустя некоторое время у них родились два сына – Джек и Макс. Долгое время англичанка работала журналисткой, а также была замечательной мамой, которая совмещала домашние обязанности с интервьюированием знаменитостей.