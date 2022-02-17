Женщина за одну ночь забыла 20 лет жизни

Одна из жительниц небольшого городка Брейнтри, что находится в графстве Эссект, в Великобритании, почувствовала себя не очень хорошо. Она отправилась спать и за ночь забыла все события, которые произошли с ней за последние 20 лет. Женщина теперь не может вспомнить свадьбу со своим супругом, а также смерть некоторых родственников.
Об этом сообщает New York Post.
Клэр Маффетт-Рис, которой исполнилось 43 года, познакомилась со своим будущим мужем еще в 1995 году. На протяжении всех этих лет они не расстаются друг с другом. В 2008 году они сыграли свадьбу, а спустя некоторое время у них родились два сына – Джек и Макс. Долгое время англичанка работала журналисткой, а также была замечательной мамой, которая совмещала домашние обязанности с интервьюированием знаменитостей.
В 2021 году жизнь Клэр изменилась буквально за одну ночь. Она почувствовала себя достаточно плохо, поэтому пораньше отправилась спать. Женщина подумала, что она заразилась от своего сына простудой. Утром Макс пробовал разбудить мать, но у него ничего не получилось и Клэр так и не проснулась. Ее немедленно доставили в больницу, где был подключен аппарат ИВЛ – искусственной вентиляции легких. Спустя некоторое время англичанка была переведена в специализированную клинику. Когда были проведено обследование и сданы анализы, медики установили, что причиной происходящего является воспаление мозга, спровоцированного энцефалитом. Родных предупредили о том, что все может закончиться очень плачевно. Но через 16 дней лечение дало положительный результат и пациентку получилось отключить от ИВЛ.
Клэр спросила сразу же о том, как кошки. Но их усыпали много лет назад. Это стало первым признаком того, что женщина забыла все то, что произошло за последние 20 лет.
Англичанка без проблем узнавала всех родственников, но при этом не могла вспомнить огромное количество событий, которые были с ними связаны. Медики отметили, что потеря памяти стала побочным эффектом, который достаточно часто возникает при энцефалите.
В больнице Клэр провела 5 недель. После того, как ее выписали, ей было сложно передвигаться. Муж взял отпуск на работе, чтобы ухаживать за женой. Сыновья стараются также поддержать мать и постоянно рассказывают ей о том, что они любят, как они все вместе путешествовали и многое другое.
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