«Я никому ничего не должен»: новая мужская философия

Да, мужчины никому ничего не должны. И женщины ничего не должны. И вообще никто никому не должен, но… Дьявол, как всегда, кроется в деталях…

Все чаще встречаю мнение, что мужчине, в сущности, не так уж много и надо. Мол, раньше-то мы думали, что мужчине нужен дом, семья, жена, дети, работа, дерево, собственноручно посаженное за окном. Достижения, саморазвитие, стремление вперед, женщины, в конце концов. А теперь оказывается, что нас обманывали, мужчина может и без всего этого. И так ему даже лучше.

Буквально в течение нескольких дней наткнулась на три подобных истории, поданных как истории успеха.

Первая — история 45-летнего москвича, который однажды понял, что ему надоело тянуть семью, надрывать жилы ради постаревшей жены (на 10 лет моложе его, кстати) и детей, которым он сейчас не очень-то и нужен, и свалил в закат. Точнее, не в закат, а сторожить один из новых строящихся жилищных комплексов в Подмосковье. Зарплату он получает символическую, официально около 10 тысяч, живет в строительном вагончике, смотрит старый телевизор на старом диване. Стирается и ходит в туалет непонятно где, ест непонятно что, не пьет (надоело, да и не на что). Но совершенно счастлив. Ведь теперь у него есть масса свободного времени, и солнце, торжественно встающее за горизонтом.

Другой — потерявший работу гражданин, который долго не мог найти место работы, не ущемляющее его ЭГО. За 20-25 тысяч он работать не хотел, а больше ему никто не давал, это вам не Москва. В результате гражданин полгода сидел на шее у жены, которая не хотела проявлять понимание, ведь у пары подрастал ребенок. В итоге во время одной из ссор мужчина ушел. Заселился в какую-то комнату без мебели, спит на матрасе, питается чем-то там, и снова счастлив. Вопрос о том, как жена, оставшись одна, должна поднимать ребенка, кокетливо скрывается от читателя.

Третий — мужчина в самом расцвете сил, живущий с матерью. Стремления к лучшему — нет, зарплата — символическая. В принципе, ничего страшного в этом не было бы, если бы гражданин был сепарирован и жил исключительно за свой счет. Но мать, перешагнувшая уже пенсионный возраст, жалуется на то, что не может уйти с работы. Ведь без нее ребенок не справится. А ходить на службу с каждым днем становится все тяжелее. Пробовала заводить разговоры с сыном — ему и так хорошо.

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С одной стороны, радует, что в целом люди хотя бы начали задумываться над тем, за какими ценностями они идут, за своими или за навязанными обществом. Радует и то, что мужчины немного научились противостоять агрессивной пропаганде карьеризма как главной ценности. Возможно, это позитивно скажется на их здоровье и продолжительности жизни. Напрягает другое.

Как по мне все эти «должен быть счастлив, и больше никому ничего не должен» могут производиться только за собственный счет. То есть сам по себе одинокий самостоятельный мужчина (и женщина тоже, чего уж там) может жить так, как он хочет. А вот если мужчина уже состоит в браке, тем более наделал в нем детей, или живет с родителями — тогда он уже включен в некую систему отношений, в которой, извините, должен, должен и еще раз должен. И право его на безмятежное существование заканчивается там, где начинаются права детей и родителей.

Быть одиноким «шерстяным волчарой», отвергающим зарплату, карьерный рост, необходимость семьи, саморазвития и благ цивилизации, конечно, можно. Но, во-первых, это рискованно (не дай бог у нашего аскета заболит зуб или возникнут более серьезные проблемы со здоровьем).

Во-вторых, очень скучно. Возможно, так может жить мужчина 80-ти лет. Но если от всех радостей жизни отказывается сорокалетний — мне его становится как-то жалко. В конце концов, люди в большинстве рассчитаны на нечто большее, чем существование в стиле кота.

А в-третьих, быть «шерстяным волчарой» можно только тогда, когда твой комфорт не обеспечивают надрывающаяся за двоих жена или мать, вынужденные брать на себя часть чужого бремени и чужих проблем. Так ведь?

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