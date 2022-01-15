Выйти к своим: как преодолеть кризис

Хотя бы однажды каждый из нас оказывается в ситуации кризиса, спровоцированного извне или вызванного внутренними причинами. Это мучительное состояние, когда непонятно, куда идти. Нас спрашивают: «Что ты хочешь?» — А ответа нет. Ни вопрошающим, ни себе.



И само это состояние, если оно стало постоянным, мы переживаем как кризис. В нашей культуре цель приравнивается к смыслу. Мы привыкли хотеть, мы хотим хотеть — и когда обнаруживаем, что это недоступно, пугаемся открывшейся пустоты.



Все, чего мы хотим в кризисе, это чтобы все было как раньше. Но знаем при этом, что это невозможно.

По опыту моих клиентов и моему собственному, это переживание можно сравнить с состоянием заблудившегося в лесу. Сначала страх, потеря ориентации: карты нет, телефон разрядился, неясно, где я, и со мной никого нет. Между тем начинает темнеть, наступает паника. Но паниковать бесконечно невозможно, у нас есть физическое ограничение: силы заканчиваются, активность истощается.

Мы признаем реальность, свое незнание, свою беспомощность, свою неспособность действовать привычными методами. И начинаем оглядываться вокруг, ищем знаки: где на дереве мох, там север; нет ли где сломанных веток или едва заметной тропинки? Говорят, чтобы появилась тропинка, должна пройти тысяча человек.

И когда мы обнаруживаем даже самую незаметную тропинку, появляется надежда: где-то там свои, значит, отсюда можно выйти