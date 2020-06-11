Вимана — летательный аппарат древних богов

Санскритские тексты полны упоминаний о том, как боги сражались в небе, используя виманы, снабжённые оружием таким же смертоносным, как и употребляемое в наши более просвещённые времена. Например, вот отрывок из Рамаяны, в котором читаем:

«Машина Пуспака, которая напоминает солнце и принадлежит моему брату была принесена могущественным Раваной; эта прекрасная воздушная машина направляется куда угодно по воле, … эта машина напоминает яркое облако в небе… и царь [Рама] вошёл в неё и этот прекрасный корабль под командованием Рагхиры поднялся в верхние слои атмосферы.»

Из Махабхараты, древней индийской поэмы необычного объёма, мы узнаём, что некто по имени Асура Майа обладал виманом около 6 м в окружности, снабжённым четырьмя сильными крыльями. Эта поэма — целое сокровищница информации, относящейся к конфликтам между богами, которые решали свои разногласия используя орудия, очевидно столь же смертоносные, как и те, которые мы можем применять. Кроме «ярких ракет», поэма описывает использование и другого смертоносного оружия. «Дротиком Индры» оперируют при помощи круглого «рефлектора». При включении он даёт луч света, который, будучи сфокусирован на любо цели, незамедлительно «пожирает её своей силой». В одном конкретном случае, когда герой, Кришна, преследует своего врага, Шалву, в небе, Саубха сделал виман Шалвы невидимым. Не испугавшись, Кришна немедленно пускает в ход особое оружие: «Я быстро вложил стрелу, которая убивала, выискивая звук». И многие другие типы страшного оружия описаны вполне достоверно в Махабхарате, но наиболее ужасное из ни было использовано против Вриш. В повествовании говорится:

«Гуркха, летя на своём быстром и мощном вимане, бросил на три города Вриши и Андхак единственный снаряд, заряженный всей силой Вселенной. Раскалённая колонна дыма и огня, яркая, как 10000 солнц, поднялась во всём своём великолепии. Это было неизвестное оружие, Железный Удар Молнии, гигантский посланец смерти, который превратил в пепел всю расу Вриши и Андхаков.»

Важно заметить, что записи такого рода не изолированны. Они коррелируются с аналогичными сведениями других древних цивилизаций. Последствия эффекта этой железной молнии содержат зловеще узнаваемое кольцо. Очевидно, те, кто был убит ей, были сожжены так, что их тела не были узнаваемы. Выжившие продержались немногим дольше и их волосы и ногти выпали.

Возможно наиболее впечатляюща и вызывающа информация, что в некоторых древних записях об этих якобы мифических виманах говорится, как их построить. Инструкции по-своему достаточно подробные. В санскритской Самарангана Сутрадхаре написано:

«Крепким и долговечным следует сделать корпус вимана, подобно огромной птице из лёгкого материала. Внутри надо поместить ртутный двигатель со своим железным нагревательным аппаратом под ним. При помощи силы, скрытой в ртути, которая приводит ведущий смерч в движение, человек, сидящий внутри, может путешествовать по небу на большие расстояния. Движения вимана таковы, что что он может вертикально подниматься, вертикально снижаться и двигаться наклонно вперёд и назад. С помощью этих машин человеческие существа могут подниматься в воздух и небесные сущности могут спускаться на землю.»

Хакафа (законы вавилонцев) заявляет совершенно недвусмысленно: «Привелегия управлять летательной машиной велика. Знание о полёте — среди наиболее древних в нашем наследии. Дар от «тех, кто наверху». Мы получили его от них, как средство спасения многих жизней».

Ещё более фантастична информация, данная в древнем халдейском труде, Сифрале, которая содержит более ста страниц технических деталей о постройке летающей машины. Она содержит слова, которые переводятся как графитовый стержень, медные катушки, кристаллический индикатор, вибрирующие сферы, стабильные уголковые конструкции.

Многие исследователи загадок НЛО могут проглядеть очень важный факт. Кроме предположений, что большинство летающих тарелок внеземного происхождения или, может быть, являются военными проектами правительства, другим их возможным источником может являться древняя Индия и Атлантида. То, что мы знаем о древнеиндийских летательных аппаратах, происходит из древнеиндийсеих письменных источников, дошедших до нас через столетия. Не может быть сомнения, что большинство этих текстов аутентичны; существует буквально сотни их, многие — хорошо известные индийские эпосы, но большинство из них ещё не переведено на английский с древнего санскрита.

Индийский царь Ашока учредил «тайное общество девяти неизвестных людей» — великих индийских учёных, которые должны были каталогизировать многие науки. Ашока держал их работу в секрете, потому что опасался, что сведения передовой науки, собранные этими людьми из древних индийских источников, могут быть использованы в злых целях войны, против которой Ашока был настроен решительно, будучи о бращён в буддизм после победы над вражеской армией в кровавой битве. «Девять неизвестных» написали всего девять книг, предположительно каждый по одной. Одна из книг называлась «секреты гравитации». Эта книга, известная историкам, но ни разу не виденная ими, имела дело главным образом с контролем над тяготением. Предположительно эта книга всё ещё где-то находится, в секретной библиотеке Индии, Тибета или где-либо ещё (возможно, что даже в Северной Америке). Конечно, предполагая, что это знание существует, легко понять, почему Ашока держал его в секрете.

Ашока был также осведомлён об опустошительных войнах с использованием этих аппаратов и другого «футуристического оружия», которые разрушили древнеиндийский «Рам радж» (царство Рамы) за несколько тысяч лет до него. Всего лишь несколько лет назад китайцы обнаружили некоторые санскритские документы в Лхасе (Тибет) и послали их для перевода в университет Чандригарх. Доктор Руф Рейна из этого университета заявила недавно, что эти документы содержат инструкции по постройке межзвёздных космических кораблей! Их способ передвижения, сказала она, был «антигравитационным» и базировался на системе, аналогичной использованной в «лагхиме», неизвестной силе «я», существующей в психическом строении человека, «центробежной силе, достаточной, чтобы преодолеть всё гравитационное притяжение». Согласно индийским йогам, это та «лагхима», которая позволяет человеку левитировать.

Доктор Рейна сказала, что на борту этих машин, которые назывались в тексте «Астра», древние индийцы могли послать отряд людей на любую планету, которые согласно документу, могли достигать возраста тысяч лет. Манускрипты также говорят об открытии секрета «антимы» или шапки-невидимки, и «гаримы», позволяющей стать тяжёлым как гора или свинец. Естественно, индийские учёные не приняли тексты очень всерьёз, но они стали относиться к их ценности более положительно, когда китайцы объявили, что использовали некоторые их части для изучения в рамках космической программы! Это один из первых примеров правительственного решения допустить исследование антигравитации.

В рукописях не говорится определённо, предпринимался ли когда-либо межпланетный перелёт, но упоминается, среди прочего, планируемый полёт на Луну, хотя и неясно, был ли этот полёт на самом деле осуществлён. Так или иначе, один из великих индийских эпосов, Рамаяна, содержит очень подробный рассказ о путешествии на Луну в «вимане» (или «астре»), и в деталях описывает в деталях сражение на Луне с «ашвин» (или атлантским) кораблём. Это всего лишь малая часть свидетельств использования индийцами антигравитации и аэрокосмической технологии.

Чтобы понять в действительности эту технологию, мы должны вернуться в более древние времена. Так называемое царство Рамы на территории северной Индии и Пакистана было создано по меньшей мере 15 тыячелетий назад и было нацией больших и изысканных городов, многие из которых всё ещё можно найти в пустынях Пакистана, северной и западной Индии. Царство Рамы существовало, по всей видимости, параллельно атлантической цивилизации в центре Атлантического океана и управлялось «просвещёнными жрецами-царями», которые стояли во главе городов.

Семь величайших столичных городов Рамы известны в классических индийских текстах как «семь городов Риши». Согласно древнеиндийским текстам, у людей были летательные аппараты, называемые «виманами». Эпос описывает виман как двухпалубный круглый летательный аппарат с отверстиями и куполом, что весьма подобно тому, как мы представляем летающую тарелку. Он летел «со скоростью ветра» и издавал «мелодичный звук». Имелось по меньшей мере четыре различных типов виманов; некоторые подобны блюдцам, другие подобны длинным цилиндрам — сигарообразные летательные аппараты. Древнеиндийские тексты о виманах столь многочисленны, что пересказ их занял бы целые тома. Древние индийцы, создавшие эти корабли, написали целые полётные руководства по управлению различными типами виманов, многие из которых ещё существуют, а некоторые из них даже переведены на английский.

Самара Сутрадхара представляет собой научный трактат, рассматривающий под всеми возможными углами воздушные путешествия на виманах. Он содержит 230 глав, рассказывающих об их конструкции, взлёте, перелёте на тысячи километров, нормальной и экстренной посадке, и даже о возможных столкновениях с птиицами. В 1875 году в одном из храмов Индии была обнаружена Вайманика шастра, текст IV в. до н.э., написанный Бхарадваджи Мудрым, использовавшим в качестве источников ещё более древние тексты. Он рассказывал об эксплуатации виманов и включал информацию об их вождении, предостережения насчёт длительных полётов, сведения о защите воздушных судов от ураганов и молнии и руководство по переключению двигателя на «солнечную энергию» с источника свободной энергии, который назывался подобно «антигравитации». Вайманика шастра содержит восемь глав, снабжённых диаграммами, и описывает три типа летательных аппаратов, включая аппараты, которые не могли загореться или разбиться. Она также упрминает 31 основную часть этих аппаратов и 16 используемых при их изготовлении материалов, поглощающих свет и тепло, по коей причине они и считаются пригодными для конструирования виманов.

Этот документ переведён на английский Дж. Р. Джосаером и опубликован в Майсоре, Индия, в 1979 году. Мистер Джосаер является директором Международной Академии Санскритских Исследований, находящейся в Майсоре. Похоже, что виманы несомненно периводились в движение каким-то родом антигравитации. Они взлетали вертикально и могли зависать в воздухе подобно современным вертолётам или дирижаблям. Бхарадваджи ссылается не менее, чем на 70 авторитетов и 10 экспертов в области воздухоплавания древности.

Эти источники теперь утеряны. Виманы содержались в «вимана гриха», разновидности ангара, и иногда говорится, что они приводились в движение желтовато-белой жидкостью, а иногда некоторым родом ртутной смеси, хотя кажется, что авторы неуверены в этом вопросе. Скорей всего, позднейшие авторы были лишь наблюдателями и пользовались ранними текстами, и понятно, что они были в замешательстве насчёт принципа их движения. «Желтовато-белая жидкость» подозрительно напоминает бензин, и возможно, виманы различные источники движения, включая двигатели внутреннего сгорания и даже реактивные двигатели.

Согласно Дронапарве, части Махабхараты, а также Рамаяне, один из виманов описывается как имеющий вид сферы и несущийся с большой скоростью могучим ветром, создаваемым ртутью. Он двигался подобно НЛО, поднимаясь, опускаясь, двигаясь назад и вперёд, как желал того пилот. В другом индийском источнике, Самаре, виманы описаны как «железные машины, хорошо собранные и гладкие, с зарядом ртути, которая вырывалась из задней его части в форме ревущего пламени». Другая работа под названием Самаранганасутрадхара описывает, как аппараты были устроены. Возможно, что ртуть имела какое-то отношение к движению, или, что более возможно, к системе управления. Любопытно, что советские учёные открыли то, что они назвали «древними инструментами, используемыми при навигации космических аппаратов» в пещерах Туркестана и пустыни Гоби. Эти «устройства» явояются полусферическими объектами из стекла или фарфора, оканчивающиеся конусом с каплей ртути внутри.

Очевидно, что древние индийцы летали на этих аппаратах по всей Азии и вероятно, в Атлантиду; и даже, видимо, в Южную Америку. Письмо, обнаруженное в Мохенджо-даро в Пакистане (предполагаемый один из «семи городов риши империи Рамы»), и всё ещё нерасшифрованное, также найдено в другой точке мира — острове Пасхи! Письменность острова Пасхи, называемая письмом ронго-ронго, также нерасшифровано и очень сильно напоминает письменность Мохенджо-даро. …

В Махавире Бхавабхути, джайнском тексте VIII века, собранном из более древних текстов и традиций, мы читаем: «Воздушная колесница, Пушпака, доставляет многих людей в столицу Айодхьи. Небо полно огромных летательных машин, чёрных, как ночь, но усеянных огнями желтоватого свечения». Веды, древние индусские поэмы, считающиеся древнейшими из всех индийских текстов, описывают виманы различного вида и размеров: «агнихотравимана» с двумя двигателями, «слон-виман» с ещё большим количеством двигателей и другие, названные «зимородок», «ибис» и по имени других животных.

К сожалению, виманы, подобно большинству научных открытий, в конечном счёте использовались для военных целей. Атланты использовали свои летательные машины, «вайликси», подобный же тип аппаратов, в попытке покорить мир, если верить индийским текстам. Атланты, известные как «асвины» в индийских писаниях, по всей видимости были ещё более развиты технологически, чем индийцы, и конечно же, были более воинственного темперамента. Хотя неизвестно о существовании никаких древних текстов об атлантских вайликси, некоторая информация исходит из эзотерических, оккультных источников, описывающих их летательные аппараты.

Похожие на виманы, но не идентичные им, вайликси были обычно сигарообразными и были способны маневрировать под водой так же, как в атмосфере и даже в космическом пространстве. Другие аппараты, подобно виманам, были в виде блюдец и по всей видимости также могли погружаться. Согласно Эклалу Куэшане, автору «Предельной границы», вайликси, как он пишет в статье 1966 года, впервые были разработана в Атлантиде 20000 лет назад, и наиболее распространённые были «блюдцеобразны и обычно трапециальны в сечении с тремя полусферическими кожухами для двигателей внизу. Они использовали механическую антигравитационную установку, приводимую двигателями, развивающими мощность приблизительно в 80000 лошадиных сил.» Рамаяна, Махабхарата и другие тексты говорят об отвратительной войне, которая имела место около 10 или 12 тысяч лет назад между Атлантидой и Рамой и велась с исаользованием оружия разрушения, которого и не могли представить читатели вплоть до второй половины XX века.

Древняя Махабхарата, один из источников информации о виманах, продолжает описывать ужасную разрушительность этой войны: «…(оружие было) единственным снарядом, заряженным всей силой вселенной. Раскалённая колонна дыма и пламени, яркая, как тысяча солнц, поднялась во всём своём великолепии. …Железный удар молнии, гигантский посланец смерти, превративший пепел целую расу Вришни и Андхаков… тела были так сожжены, что стали неузнаваемыми. Волосы и ногти выпадали; посуда разбивалась без видимой причины, и птицы становились белыми… после нескольких часов все продукты были заражены… чтобы спастись от этого огня, солдаты бросались в потоки, чтобы отмыть себя и своё вооружение…» Может показаться, что Махабхарата описывает атомную войну! Упоминания, подобные этому, не единичны; битвы с использованием фантастического набора оружия и воздушных судов обычны в эпических индийских книгах. Одна даже описывает сражение между виманами и вайликсами на Луне! А вышепроцитировааный отрывок очень точно описывает, как выглядит атомный взрыв и каково действие радиоактивности на население. Прыжок в воду даёт единственную передышку.

Когда город риши Мохенджо-даро был раскопан археологами в XIX веке, они обнаружили скелеты, просто лежащие на улицах, некоторые из них держали руки так, будто их захватила врасплох какая-то беда. Эти скелеты являются наиболее радиоактивными из когда-либо найденных, наравне с найденными в Хиросиме и Нагасаки. Древниие города, чьи кирпичные и каменные стены буквально остекленели, сплавились вместе.

Источник