В поисках Гипербореи — почему данные экспедиции Александра Барченко были засекречены

В начале прошлого века многие знаменитые исследователи интересовались такими явлениями, которые сегодня называют паранормальными. Одним из таких ученых был Александр Барченко.

Институт мозга и научная экспедиция В 1920 году Барченко пригласили выступить с докладом в Институте мозга. Здесь ученый познакомился с академиком Владимиром Бехтеревым. У мужчин были общие интересы, они быстро нашли общий язык. В те времена специалисты Института мозга, в том числе пытались найти научное объяснение таким феноменам, как телепатия, гипноз, телекинетика. Это был первый подобного рода институт, в котором значимая роль отдавалась электрофизиологии, нейрохимии, биофизике. Все члены экспедиции Барченко. 30 января 1920 года на ученой комиссии по разнарядке академика Бехтерева Барченко был избран членом конференции, а также руководителем научной экспедиции на российский север. Цель миссии — разобраться и понять, чем является загадочное мерячение. Недуг, сводивший с ума северное население, который с научной точки зрения объяснить было нельзя. В поисках Гипербореи Номинально ученый и члены его команды занимались изучением водорослей. Формально же искали следы затерянной Гипербореи и загадочного мерячения. И добились определенных успехов. Было найдено множество мегалитов, объяснить происхождение которых с точки зрения природы не представлялось возможным. Например, величественные гранитные глыбы, точно кем-то вырезанные так, чтобы напоминать человеческие лики. На участках малоизученной тундры Барченко и компания не раз видели фрагменты древней каменной дороги, которая, как казалось, начиналась из ниоткуда и заканчивалась нигде.

Проникнуть внутрь туннеля члены экспедиции так и не смогли, хоть и принимали несколько попыток. Самым неожиданным открытием стал загадочный ход глубоко под землю, вымощенный гранитом. Узнать, что в нем находится, члены группы так и не смогли. Всякий раз когда они приближались к лазу, в них вселялся первобытный ужас, побороть который они так и не смогли. Местные шаманы рассказывали, что таких туннелей несколько и все они священные. Были и другие странные находки. Еще в самом начале исследования группа нашла огромную колонну из камня желтоватого цвета. Близ нее люди впадали в некое состояние транса, ими овладевал необъяснимый страх. Это все признаки загадочного мерячения. Местные рассказали, что глыбу оставили представители народа чудь, которые ушли жить глубоко под землю. По поводу мерячения Барченко выяснил, что хворь является неким направленным психозом, воздействующим единовременно на массы людей. Источник так и не был установлен. Существует множество свидетельств, что феноменом странного недуга всерьез интересовалась фашистская Германия. Многие считают, что именно Кольский полуостров является прародиной человеческой цивилизации. Под грифом «Секретно» Известно, что ученый собрал очень много материала, который так и не был обнародован. Сегодня, согласно одной из версий, эти данные хранятся в архивах компетентных органов России. И судя по всему являются государственной тайной. Барченко перед расстрелом. Сам же ученый был репрессирован и расстрелян по приказу Сталина. Вероятно, Барченко были собраны материалы, которые не должны были стать достоянием общественности ни под каким предлогом.