В нашем небе появилась небольшая сверхновая.

Каждые 20 лет на поверхности RS Oph, белого карлика в созвездии Змееносца, происходит термоядерный взрыв. Вчера это случилось снова. 8 августа яркость крошечной звезды увеличилась в 600 раз, с +12 до +5. Первым это заметил Кейт Гири из Ирландии. Через несколько часов итальянский астроном Эрнесто Гвидо и его коллеги сфотографировали вспышку с помощью телескопа с дистанционным управлением в Австралии:

Это астрономическое событие называется «повторяющейся новой». RS Oph – двойная звезда, очень однобокая. Спутник RS Oph – красный гигант. Расстояние между звездами очень мало, поэтому гравитация RS Oph способна стягивать газообразный материал с красного гиганта на себя. Каждые пару десятилетий накапливается достаточно вещества, чтобы вызвать взрыв. В последний раз это произошло в 2006 году.