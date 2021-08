В нашем небе появилась небольшая сверхновая.

Каждые 20 лет на поверхности RS Oph, белого карлика в созвездии Змееносца, происходит термоядерный взрыв. Вчера это случилось снова. 8 августа яркость крошечной звезды увеличилась в 600 раз, с +12 до +5. Первым это заметил Кейт Гири из Ирландии. Через несколько часов итальянский астроном Эрнесто Гвидо и его коллеги сфотографировали вспышку с помощью телескопа с дистанционным управлением в Австралии:

Это астрономическое событие называется «повторяющейся новой». RS Oph – двойная звезда, очень однобокая. Спутник RS Oph – красный гигант. Расстояние между звездами очень мало, поэтому гравитация RS Oph способна стягивать газообразный материал с красного гиганта на себя. Каждые пару десятилетий накапливается достаточно вещества, чтобы вызвать взрыв. В последний раз это произошло в 2006 году.

При 5-й звездной величине текущая вспышка видна невооруженным глазом, хотя и еле-еле. Бинокль или телескоп позволят вам легко это увидеть. Змееносец висит высоко в южном небе после захода солнца прямо над более знакомыми созвездиями Скорпиона и Стрельца.

Комментарий Редакции The Big The One: RS Змееносца ( RS Ophiuchi) – это так называемая повторная новая, взрывающаяся каждые несколько десятков лет с увеличением на 10 и более звездных величин. Находится RS Oph на расстоянии около 5000 световых лет от Солнца, что где-то в 10 раз дальше, чем Бетельгейзе, недавно приковавшая к себе всеобщее внимание.

Взрывы там наблюдались в 1898, 1933, 1958, 1967, 1985, 2006 годах и звезда достигала яркости 5 звёздной величины. В ввиду удаленности звезды Конца Света на Земле по этому поводу не произошло, однако, может быть, что именно это взрыв и вызвал 5 гамма-всплесков подряд, которые спутники наблюдали 7-го августа: 7 августа пришло гамма-излучение, а 8-го августа добрался чуть задержавшийся свет.

Что там идет следом еще никто не знает, поэтому может быть все будет как 2006-м году, то есть ничего, а может быть взрыв был и какой-то необычный, в ходе которого гамма-излучения выделилось аномально много. В результате детекторы гамма-лучей на спутниках NASA выйдут из строя, а на Земле будет землетрясение М9.0+.

Второе, что обращает на себя внимание – это созвездие, где вспыхнула яркая звездочка. Созвездие какое-то важное для рептилоидов, поэтому NASA прилагает титанические усилия, чтобы втиснуть его в Зодиак. Естественно, появление в любимом созвездии сверхновой рептилоиды могут как-то отпраздновать, например – замутив на Земле атомную войну. Хотя, возможно, конечно, в NASA будут праздновать и как-то по-другому, так что пока следим за развитием событий.

Источник