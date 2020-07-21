В Колумбии запечатлели на видео, зависшего в небе белого голубя

В Сети появился второй случай за год, когда очевидцы снимают птицу, застывшую в небе. Будто по велению волшебной палочки происходит нарушение всех физических законов.

Недавно весьма странное явление было зафиксировано на камеру жителем Колумбии. Материал мужчина сразу же выложил на свою страницу в «Твиттере». Так, голубь спокойно летел в небе, но внезапно будто кто-то его поставил на паузу.

Инцидент произошел в городе Тулуа. Вокруг птицы нет никаких проводов, которые могли держать его. Зато отчетливо видно, как люди разговаривают на земле, в то время как голубь завис. Со слов автора, люди жалели птицу и думали, как ей можно помочь.