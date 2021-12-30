В Китае нашли яйцо динозавра с эмбрионом внутри Учёные заявили миру о находке: в Китае обнаружили полностью сохранившееся яйцо динозавра с эмбрионом внутри. Ему уже дали имя — Крошка Инлянь. Яйцо превратилось в окаменелость, однако внутри отлично сохранился эмбрион. Учёные уже определили, что формирующийся динозавр очень похож на эмбрионы современных птиц.Находка поистине уникальна, ведь яйца с сохранившимися эмбрионами встречаются крайне редко. Дело в том, что кости детёнышей динозавров очень хрупкие и, как правило, разрушаются до полного окаменения. Палеонтолог Фион Вайсум Ма из университета Бирмингема назвала его «лучшим эмбрионом динозавра, когда-либо найденным за всю историю науки».Яйцо динозавра принадлежит к семейству овирапторидов. Внутри находится прекрасно сохранившийся эмбрион беззубого динозавра-теропода или овираптора, жившего в Азии и Северной Америки 72-66 миллионов лет назад. Этот период относится к Верхнемеловой эпохе. Источник