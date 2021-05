В Индии открыли храм «богине Короне Деви».

Храм, посвященный «богине Короне Деви», появился в Тамил Наду с целью защиты людей от пандемии COVID-19. Основанный властями Каматчипури Адхинам, храм построен на их территории в Каматчипураме на окраине Коимбатура. Для создания идола богини был использован черный гранит.

VIDEO: A temple dedicated to «Corona Devi» (Corona Goddess) has come up near the South Indian city of Coimbatore, as the country struggles to combat a brutal new wave. The national death toll passed 300,000 on Monday pic.twitter.com/d9RCdJeQjr— AFP News Agency (@AFP) May 26, 2021