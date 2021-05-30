В Индии открыли храм «богине Короне Деви».

Храм, посвященный «богине Короне Деви», появился в Тамил Наду с целью защиты людей от пандемии COVID-19. Основанный властями Каматчипури Адхинам, храм построен на их территории в Каматчипураме на окраине Коимбатура. Для создания идола богини был использован черный гранит.
VIDEO: A temple dedicated to «Corona Devi» (Corona Goddess) has come up near the South Indian city of Coimbatore, as the country struggles to combat a brutal new wave. The national death toll passed 300,000 on Monday pic.twitter.com/d9RCdJeQjr— AFP News Agency (@AFP) May 26, 2021
Особые молитвы будут проводиться в течение 48 дней. Также будет проводится Маха Ягам, во время которого посещать храм для вознесения молитв разрешается только главным жрецам. Церемония освящения состоялась во вторник, а пуджа началась со среды.
Шивалингешварар, человек, ответственный за Адхинам, сказал, что в Индии всегда существовала практика создания божеств для защиты людей от бедствий и болезней. В Тамил Наду есть несколько таких божеств, например, Храм Чумы Мариамман в Коимбаторе. Люди верят, что божества защищали граждан во время вспышек чумы и холеры в прошлом.
Комментарий : На самом деле название новой богине индусы еще не придумали и сейчас ведущие богословы страны (доктор Нагарадж Патури, директор Центра Индийской академии при Университете Интер-Гурукула и доктор Шри Хари Киран Вадламани) ведут сложные теологические дискуссии на предмет как правильнее: Ковидамма, Коронаталли или пусть остается как есть? Попутно доктора обсуждают ритуалы, молитвы и состав волшебной грязи, которой надо себя мазать на церемониях:
Таким образом Индия внесла свою посильную лепту в борьбу с короной и теперь, вероятно, храмы Короне Деви начнут расти по всему миру, как грибы, составляя конкуренцию даже РПЦ.
Насколько камлания будут помогать – сказать сложно, но молитвы идолам индийских начальников, как сообщают паломники к святым местам, результативнее походов на выборы и прямых эфиров с народом великих руководителей:
Поэтому странам и народам может пригодиться не только индийский опыт в борьбе с чумой. Возможно, что как только страны и народы начнут строить храмы своим начальникам, да еще и относить на их содержание десятину – жизнь сразу и наладится, так что следим за развитием событий.