В дате рождения зашифровано ваше предназначение. Это может открыть глаза на многие вещи!

Дата рождения — это не просто штамп в паспорте, она может рассказать о вас гораздо больше, чем вы думаете. Есть мнение, что жизнь дана каждому из нас, чтобы выполнить конкретные задачи, преодолеть какие-то проблемы, приобрести определенный опыт.

Люди, которые прислушиваются к своим внутренним ощущениям, живут по зову сердца, приближены к этому. С рационалистами сложнее. Замечено, что если идти не своим путем, начинаются страдания, появляются болезни и плохое настроение, наступает черная полоса в жизни. Может стоит заняться тем, чего хочет ваша душа на самом деле?

Для того чтобы лучше понять свое предназначение, можно воспользоваться нумерологией. Многое способна поведать дата твоего рождения. Запиши ее в таком порядке: год, месяц, день. Пример: 1965 год, 05 месяц и 15 число (19650515).

Последняя цифра (5) — главная в твоей кармической задаче. Остальные обозначают те качества и навыки, которые уже были наработаны в прошлых жизнях. Выпиши цифры, которые пропущены в твоей дате рождения, начиная с большего числа к меньшему. В нашем примере это будет выглядеть так: 8, 7, 4, 3, 2. Эти цифры обозначают вещи, над которыми нужно будет поработать в этой жизни, наряду с основной кармической задачей. Чем меньше цифр пропущено, тем более гармоничной является личность.

Судьба будет подкидывать ситуации и проблемы под кодовыми номерами, чтобы ты смог довести их решение до автоматизма. Если относиться к задачам, которые ставит перед тобой мир, с пониманием, можно существенно облегчить себе жизнь.

Что означают числовые коды

9 — главная задача — научиться преодолевать все трудности с любовью и радостью в душе, перестать злиться, пенять на судьбу и прекратить поиски виноватых. Желательно развивать физическую силу и силу воли, научиться ограничивать себя, выработать чувство долга перед людьми и обществом, работать над повышением ответственности и дисциплины. Таким людям подходит профессия, связанная с силой и выносливостью или та, где можно что-то делать руками.

8 — на этом этапе тебе предстоит научиться строить отношения с родственниками. Нужно набираться мудрости, вырабатывать чуткость, терпение и жертвенность по отношению к ним. Важно умение направлять и контролировать сексуальную энергию. Подходят профессии, связанные с помощью людям, природой, экологией.

7 — важно научиться контролировать свои эмоции и руководствоваться здравым смыслом во время принятия решений. Также в этой жизни тебе предстоит научиться зарабатывать деньги, мудро распоряжаться ими. Важна созидательная деятельность, что нужно учитывать и при выборе профессии.

6 — активное накопление таких качеств, как милосердие, сопереживание. Они открываются на уровне души и распространяются не только на семейный круг, как в случае с 8, но и на других людей. Твоя миссия — осознать красоту и гармонию мира и нести эти знания другим. Также тебе предстоит выучить законы любви и дарить безусловную любовь всё большему количеству людей. Хорошо, если профессия будет этому способствовать.

5 — развитие по этому числовому коду связано со знаниями и творчеством. Основная задача состоит в том, чтобы постичь истину о мире и передать ее через творчество и преподавание. Очень важно не зарывать в землю свой талант, а стремиться к совершенству в его развитии. Профессию стоит связать с искусством, педагогикой, дипломатией, языками, путешествиями.

4 — этот числовой код обозначает ясновидение, умение видеть причину и скрытый смысл событий и явлений. Профессии подходят любые, кроме очень однообразных. Это может быть участие в волонтерских организациях, руководство небольшими коллективами.

3 — предстоит научиться подчиняться законам во всём. Необходимо понять не только общественный, но и божественный порядок и не нарушать его. У таких людей будет присутствовать постоянная тяга к новым знаниям и всегда будет открыта возможность их получить. Они смогут достойно проявить себя в любой профессии.

Цифры 1, 2 и 0 олицетворяют собой божественную помощь, которую получает человек. Чем чаще они встречаются в дате рождения, тем больше доступа к высшим энергиям ему предоставлено.

2 — помощь луча активного познания. Предоставляет доступ к знаниям, дарит энергию для активной деятельности.

1 — помощь по лучу любви и мудрости. Для его пробуждения нужно осознать наличие в себе источника силы, а также раскрыть свое сердце навстречу людям.

0 — помощь по лучу воли и могущества. Учит предотвращать и принимать удары судьбы. Требует от человека постоянного обновления и очищения.

С помощью этого небольшого объяснения ты сможешь вычислить свою основную и сопутствующие кармические задачи. Возможно, после прочтения этой статьи, тебе открылись глаза на многие вещи в собственной жизни. Если так оно и случилось, обязательно поделись этой информацией со своими друзьями!

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