В Ботсване обнаружили уникальный голубой бриллиант

На выставке в Нью-Йорке был продемонстрирован невероятно красивый камень. Бриллиант выделяется среди всех остальных известных драгоценностей тем, что имеет необычный цвет. Камень имеет больше 20 каратов. Его обнаружили еще весной 2018 года в Ботсване в одной из шахт. Бриллиант получил название Okavango Blue в честь компании, которая его нашла.

Об этом сообщает Popular Science.

Такой уникальный оттенок Okavango Blue имеет за счет того, что в составе присутствует бор, возникший в морской воде. Как правило, на большой глубине бор отсутствует и поэтому он не принимает участие в формировании минералов. Алмазы в результате этого содержат огромное количество азота и по минимуму других веществ. В свою очередь бриллиант голубого цвета получил много бора, а азот в нем практически полностью отсутствует.