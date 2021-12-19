В Австралии нашли животное, имеющее 1306 ног

В Истерн Голдфилдс (Австралия) в буровой скважине специалисты обнаружили многоножку, которая имеет 1306 ног. Насекомое находилось на глубине практически 60 метров. Ее отнесли к совершенно новому виду, который назвали Eumillipes persephone. Животное стало самым настоящим рекордсменом по количеству ног. У того, кто занимает второе место, есть всего 750 ног.

Об этом сообщает научный журнал Scientific Reports.

Специалисты провели исследование четырех представителей появившегося вида и установили, что они имеют довольно длинные тела нитевидной формы. Их ширина составляет 0,95 миллиметра, а длина достигает 9,6 сантиметров. Тело животных поделено на 330 сегментов. Многоножка не имеет глаз, все ноги очень короткие. При этом голова имеет форму конуса, а на ней располагаются не только усики, но еще и клюв.