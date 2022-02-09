Ученые обнаружили аномалии на Луне — это может уничтожить человечество!

Именно над этим вопросом ломают голову ученые, когда наблюдают за Луной. Дело в том, что наш спутник ведет себя аномально: вспышки света, извержения огня и разноцветный туман. Хочется спросить у этого небесного тела: как его самочувствие и все ли с ним нормально?! Астрономы пока не могут точно определить, что означают все эти необычные симптомы Луны.

Наш спутник находится максимально близко к нашей планете, его посещали как космические зонды, так и космонавты. Оказалось, что мы еще много не знаем о нашем соседе. Но самое страшное – любая катастрофа, которая может произойти с Луной, обязательно коснется и нас!

Сложно представить, что наш верный спутник, который создает на Земле чудесные волны для серфинга, может также причинить нам вред. Что если Луна однажды просто взорвется и упадет?! В этом видео вы узнаете, почему астронавтам опасно приземляться на Луну, может ли наш спутник взорваться и самое главное – может ли Луна уничтожить человечество.