Ученые из Китая разрабатывают систему слежения через стены

Китайские ученые рассказали об успешной разработке технологии обнаружения объектов, в том числе движущихся, через плотные препятствия вроде стен, а также в глубокой темноте. Потенциально разработка может прийти на вооружение силовым структурам Китая для слежки за людьми.



Уже проведен ряд тестов технологии, подтверждающие работоспособность системы. Пресс-служба Университета наук и технологий Китая рассказал, что технология была отработана на обычных изображениях различных объектов в условиях хорошего освещения. Тем не менее представители университета уверяют, что система уже способна выдавать изображения, полученные через стену.

Из-за низкого разрешения синтезированные фотографии получаются на данный момент размытыми, определяя только силуэт объектов, однако цвета передаются в правильной точности. Ученые рассказали, что принцип действия системы основан на излучении двух радиоантенн и построении с помощью них “тепловых карт”. Одна из антенн получает данные, а другая анализирует амплитуды радиоволн, отраженных от объектов.

В качестве обучающего материала для системы, которую, к слову прозвали RFGAN, использовали записанное изображение с камеры и тепловые карты, полученные в моменты снятия видео. Ожидается, что дальнейшая разработка системы будет направлена на увеличение разрешения готового изображения.