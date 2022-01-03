Церера. Водный мир, которого не должно быть Церера — самое большое тело в поясе астероидов. Хотя сегодня она известна, в первую очередь, как ближайшая к Солнцу карликовая планета. Как же так получилось? Все просто. Этот космический объект является «побочной жертвой» определения, что именно называть карликовой планетой. Этот вопрос возник после открытия Эриды в 2005 году. Астрономы не знали, к какой категории отнести это небесное тело. И решили создать новую. К которой и причислили Цереру, Эриду и Плутон. Последний попал под раздачу в эту категорию совершенно неожиданно для себя. И по сей день в некоторых учебниках по астрономии он считается планетой номер 9.Природе абсолютно фиолетово на произвольные, а порой и противоречивые правила классификации ее творений, которые придумывают люди. Она любит их все одинаково. Да и вообще кто сказал, что быть карликовой планетой — это плохо? Ведь посмотрите — зонд НАСА «Рассвет» обнаружил, что Церера — это чрезвычайно интересный мир! Церера и ее тайны Например, посмотрите на гору Ахуна. Она безусловно является самой яркой особенностью поверхности Цереры. Но еще более интересными являются белые пятна, которые были обнаружены на Церере в количестве около трех сотен. Их можно увидеть на многих участках поверхности. Но наиболее интересными из них являются Vinalia и Cerealia Faculae, расположенные в кратере Оккатор. Который имеет диаметр 92 километра. Эти пятна представляют собой, в основном, отложения солей карбоната натрия. Однако, помимо их состава, есть и другой вопрос — как именно они образовались? Реконструкция пятна Cerealia Facula, находящегося внутри кратера Оккатор. Розовым цветом выделены самые свежие месторождения гидрогалита. (NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA). С момента обнаружения пятен ведущей гипотезой их образования является такая — это отложения солей, оставленные после эпизодов криовулканической деятельности. Другими словами, дело было так — криовулканы извергали лаву (то есть жидкую воду) с растворенными в ней солями. Оказавшись на поверхности, вода испарилась. А соль осталась. Что, возможно, неплохо для популяции церерианских лосей. Но пока абсолютно не имеет никакого значения для домохозяек Земли. Подземный океан Эта гипотеза (про криовулканы) кажется вполне разумной. И если она верна, то выходит, что Церера имеет внутри мантию, состоящую из жидкой воды. То есть настоящий подземный океан! И если это так, то возможно ли, что есть еще какие-то очевидные следы существования этого океана? Это очень интересный вопрос, который зонд «Рассвет» оставил открытым.Церера (вверху справа) по сравнению с другими океанскими мирами Солнечной системы (не в масштабе). (Nature Astronomy/NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA). Но почему же ученые считают, что какие-то белые пятна — это свидетельство существования океана под поверхностью Цереры? Потому что полученные данные показывают, что обнаруженные отложения сильно гидратированы. Поэтому они должны быть очень молодыми с геологической точки зрения. Ведь гидрогалит дегидратируется всего за сто лет при нынешних условиях поверхности Цереры. Кроме того, гидрогалит находится над и в центре гораздо более многочисленных залежей карбоната натрия, что подтверждает гипотезу его молодости. Ладно. Ничего не понятно, но очень интересно. Пусть будет так (подумали Вы). Но как вы узнали, товарищи дорогие наши ученые, что эти соли поступают именно из подземного океана? А не из резервуара, расположенного ближе к поверхности? Может там болотце какое есть под поверхностью небольшое, созданное теплом удара, который сформировал кратер Оккатор? Об этом вы не думали?Церера. Разногласия Что же. Вы правы уважаемый читатель. Это и вправду очень трудно достоверно установить. Отсюда и разногласия, которые возникли между исследователями, появившиеся в ходе разработки концепции глобального океана Цереры. Многие исследователи предполагают, что именно такие временные карманы, содержащие воду и соль, образовавшиеся в результате удара небольших космических тел, могут быть материалом для проявления криовулканизма. Которое и привело к появлению пятен. Cerealia Facula, в центре кратера Оккатор (NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA). И все же, измерения гравитационного поля Цереры, выполненные зондом «Рассвет», указывают на существование под поверхностью Цереры менее жесткого слоя породы, чем на поверхности. Он имеет глубину до 40 километров, и равномерно распределен по всей карликовой планете. И эти данные однозначно подтверждают наличие глобального океана. Конечно можно утверждать, что это вовсе не стопроцентное доказательство. И многие эксперты до сих пор сомневаются в способности мира размером с Цереру (всего 950 километров в диаметре) удерживать глобальный океан в жидком состоянии на протяжении миллиардов лет. И что это можно сделать только за счет тепла, исходящего от радиоактивных изотопов, а также оставшегося после образования небесного тела.Не будем забывать и тот факт, что в отличие от Европы или Энцелада, внутренняя часть Цереры не нагревается приливными силами. Рассол Одно из возможных объяснений существования жидкого океана Цереры состоит в том, что внутренняя часть карликовой планеты может содержать значительное количество клатратов (газовых гидратов). Эти соединения в теории могут поддерживать подземный океан в жидком состоянии. В виде очень плотного раствора. Точно такое же объяснение, кстати, предложено для возможно существующего океана Плутона. В любом случае океан Цереры не будет похож на океан Европы или Энцелада. Которые состоят, как считается, из жидкой воды. В случае с Церерой, по сути, мы говорим о мантии, состоящей из полузамерзшей грязи. Но несмотря на это, только такой океан мог бы объяснить, помимо пятен, существование таких структур, гора Ахуна. Это самая большая гора на Церере. Она имеет 4 километра в высоту и 17 километров в ширину. И, по всей видимости, образовалась она в результате изгнания солей и горных пород из недр карликовой планеты. В настоящее время Церера является всего лишь кандидатом на роль океанического мира. Но если будет доказано, что ей удалось поддерживать глобальный океан, состоящий из жидкой воды в течение 4,6 миллиарда лет, это означает, что в прошлом этот океан должен был быть глубже и теплее. А это открывает самые захватывающие возможности. С астробиологической точки зрения. И не только по отношению к Церере. Но и по отношению к другим мирам Солнечной системы, которые до сих пор мы не считали способными вместить подповерхностный океан. Церера. Нам нужно к тебе вернуться!Источник