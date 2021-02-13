Тройной фильтр Сократа: противоядие от сплетен

Появление понятия тройного фильтра связано с историей о великом греческом философе Сократе. Многие называют ее отличным жизненным уроком, способным научить адекватно воспринимать слухи и сплетни.

В легенде рассказывается, как однажды к Сократу подошел один из его учеников. Тот был очень взволнованным и рассказал учителю, что встретил одного из друзей философа, который плохо о нем отзывался.

Сократ попросил юношу успокоиться. Прежде, чем быть озвученным, послание должно было пройти через тройной фильтр посланца. И если тест не будет пройден, значит, новость вовсе не стоит того, чтобы ее услышал ваш собеседник.

«Чтобы найти себя, думай за себя», — Сократ.

Тройной фильтр Сократа

Греческий философ задал взволнованному ученику вопрос: «Ты абсолютно уверен в правдивости того, что собираешься мне сейчас рассказать?» На мгновение ученик задумался. Фактически, он не мог быть уверен в том, что ему сказали правду. Тут все зависело от того, с какой стороны посмотреть. «Итак, ты не уверен, что сказанное им истинно?», — подытожил философ. Ученику пришлось признать это.

Затем Сократ задал ему второй вопрос: «Ты собираешься сказать мне что-то хорошее или плохое?» Ученик ответил, что в этом явно нет ничего хорошего. Наоборот. Он был уверен, что то, чем он поделится с учителем, вызовет у него чувство дискомфорта и стресс. Поэтому Сократ сказал ему: «Ты хочешь сказать мне что-то плохое, но не до конца уверен в том, что это правда». Ученик согласился.

Тогда Сократ задал ему последний, третий вопрос: «То, что ты собираешься мне сказать о моем друге, как-то мне поможет?» Ученик засомневался. Он и правда не знал, насколько полезной для учителя окажется информация. Возможно, друзья перестанут общаться, но, учитывая неуверенность в ее правдивости, быть может, она и не несла никакой пользы.

Правда, доброта и польза

После этого разговора философ не захотел слушать то, с чем к нему пришел ученик. Он сказал: «Если ты хочешь поделиться со мной неправдивой, неприятной и бесполезной информацией, тогда зачем она мне?»

«Я не могу учить кого-либо. Я могу только побудить людей думать», — Сократ.

Правда, доброта и польза — вот составляющие тройного фильтра Сократа. Он считал, что прежде, чем сказать что-либо, человек сначала должен спросить себя: «Уверен ли я в правдивости того, что собираются сказать? Какие эмоции это вызовет — хорошие или плохие? Действительно ли мне нужно это говорить и принесет ли это пользу?»

Такой тройной фильтр является превосходным руководством для того, что нам следует говорить, и что следует слушать. Это своего рода набор параметров, определяющих здоровую и конструктивную коммуникацию.

Практическое применение тройного фильтра

В реальной жизни очень непросто определить истинное, доброе и полезное. Вот почему мы предлагаем вам несколько дополнительных вопросов для повышения эффективности проведения теста тройного фильтра.

Касательно правдивости. Есть ли у меня подтверждение правдивости этой информации? Могу ли я на нее полагаться? Смогу ли доказать ее правдивость другим? Готов ли я рискнуть в ее защиту своей репутацией?

Есть ли у меня подтверждение правдивости этой информации? Могу ли я на нее полагаться? Смогу ли доказать ее правдивость другим? Готов ли я рискнуть в ее защиту своей репутацией? Касательно доброты. Полезна ли эта информация мне лично или кому-то другому? Сделает ли она меня или окружающих лучшими людьми и вызовет ли у нас положительные эмоции? Улучшится ли положение тех, кому она адресована?

Полезна ли эта информация мне лично или кому-то другому? Сделает ли она меня или окружающих лучшими людьми и вызовет ли у нас положительные эмоции? Улучшится ли положение тех, кому она адресована? Касательно пользы и необходимости. Улучшит ли эта информация мою жизнь или жизнь моего собеседника? Имеет ли она практическую ценность для него? Как именно мое послание повлияет на другого человека и не навредит ли ему?

Как уже было сказано в самом начале, тройной фильтр Сократа ориентирован, в первую очередь, на слухи и сплетни. Его применение позволяет положить конец назойливым слухам. Однако с той же эффективностью его можно использовать и для фильтрации того, что мы видим в социальных сетях.

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