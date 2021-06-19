Трехтысячелетний древний храм оказался моделью Вселенной

Международная группа исследователей пришла к выводу, что древний храм возрастом три тысячи лет, находящийся на территории современной Турции, представляет собой модель космоса, как его представляли хетты.



Выводы, которые другие специалисты признают спорными, приводятся в статье, опубликованной в Journal of Skyscape Archaeology.

Язылыкая — скальное святилище хеттов, индоевропейского народа бронзового века, проживавшего на территории современной Турции в 1700-1100 годах до нашей эры. Оно находится в окрестностях руин древней хеттской столицы Хаттуса, которые располагаются неподалеку от современной турецкой деревни Богазкале. Язылыкая состоит из двух помещений под открытым небом, украшенных рельефными изображениями хеттских божеств. Считается, что в последний раз это место использовалось по назначению в 1230 году до нашей эры.

Ученые предположили, что изображения 64 вырезанных из скалы божеств, находящиеся в главном зале святилища, символизируют собой синодические месяцы и солнечный год. Такая интерпретация рельефов была встречена скептически, поскольку это означало бы, что такой календарь, вырезанный в скале, опередил свое время на столетия. В новой работе археологи приводят доказательства того, что святилище в целом является символической моделью космоса, а изображения иллюстрируют собой уровни мироздания (подземный мир, земля и небо), а также циклические процессы (смена дня и ночи, фазы луны и времена года).