Тайная сила кошек: как они чувствуют болезни человека и пытаются об этом предупредить

Кошки известны своим безразличием к происходящему вокруг, не так ли? Но действительно ли им все равно, какие эмоции переживают их владельцы и как у них обстоят дела со здоровьем? В этой статье вы узнаете, наделены ли кошки суперсилой, позволяющей им чувствовать болезнь человека.

Кошки чувствуют болезни: правда или вымысел?

Зачем скептику верить, что кошки чувствуют болезни? Разве эти животные обладают какой-то сверхспособностью? И как вообще могут существа, не умеющие разговаривать, владеть таким важным навыком?

Мы всегда говорим, что кошки — это удивительные животные. У них развитая духовность, а еще они как ни одно другое животное связаны с мистическим миром. Кроме того, у них высоко развито экстрасенсорное восприятие, что и заставляет нас верить в способность кошек чувствовать наличие болезни и даже приближение смерти.