Тайная сила кошек: как они чувствуют болезни человека и пытаются об этом предупредить

Кошки известны своим безразличием к происходящему вокруг, не так ли? Но действительно ли им все равно, какие эмоции переживают их владельцы и как у них обстоят дела со здоровьем? В этой статье вы узнаете, наделены ли кошки суперсилой, позволяющей им чувствовать болезнь человека.
Кошки чувствуют болезни: правда или вымысел?
Зачем скептику верить, что кошки чувствуют болезни? Разве эти животные обладают какой-то сверхспособностью? И как вообще могут существа, не умеющие разговаривать, владеть таким важным навыком?
Мы всегда говорим, что кошки — это удивительные животные. У них развитая духовность, а еще они как ни одно другое животное связаны с мистическим миром. Кроме того, у них высоко развито экстрасенсорное восприятие, что и заставляет нас верить в способность кошек чувствовать наличие болезни и даже приближение смерти.
Если бы для того, чтобы доказать данное умение кошек, требовалось назвать всего лишь какой-то один аспект, мы бы сказали: они сосредоточены на настоящем. Замечали ли вы, что кошки всегда спокойные и тихие? Дело в том, что они находятся в перманентном медитативном состоянии.
Все мы знаем, что медитация и осознанность приносят разуму облегчение, позволяя сосредоточиться на действительно важных вещах. Наверное, именно невосприимчивость кошачьего разума к разного рода отвлекающим факторам и наделяет его способностью улавливать более серьезные вещи вроде наличия у человека болезни.
Обоняние — их суперсила
Помимо духовных и экстрасенсорных способностей, у кошек есть еще одна суперсила: обоняние. Поэтому они с легкостью определяют наступление болезни и появление эмоций еще до того, как о них узнаете вы сами. Но как именно это происходит?
Наше тело постоянно меняется. Мы дышим, по нашим венам бежит кровь, а в организме постоянно вырабатываются гормоны. Если нормальное функционирование человеческого тела нарушается, оно выделяет вещества, появление которых и улавливает нюх кошки. Вот вам и весомый повод поверить в то, что кошки чувствуют наличие у человека болезни.
Обоняние, как и сенсорное восприятие, это важные инструменты определения кошкой того, что человек болеет. Владельцы кошек сейчас скажут, что их питомцы игнорируют, когда их громко зовут, но в действительности они все слышат и знают.
Если у вас простуда или грипп, то определить, что кошка знает о вашей болезни, можно по тому, что она постоянно ходит вокруг вас. Вы можете считать, что ваш домашний любимец таким образом проявляет свою любовь, но на самом деле подобное поведение может указывать на повышенную температуру вашего тела и на желание животного этим воспользоваться.
В то время как часть владельцев уверены, что их кошки в точности определяют, когда у них плохое самочувствие, есть и те, кто утверждают, что домашние животные помогли им определить рак и других серьезные заболевания. На данный момент не существует каких-то исследований или доказательств, подтверждающих этот факт, но наверняка многие слышали историю о том, как мужчина из Канады таким образом нашел у себя в легких огромную опухоль. А все потому, что его кошка дни напролет мяукала, лежа у него на груди.
Еще один интересный случай произошел с женщиной в Теннесси, которая решила пойти обследоваться после того, как кошка начала постоянно прыгать на одну из ее грудей. Диагноз — рак груди. Благодаря ранней диагностике и кошке, женщину удалось спасти.
Доказано это научно или нет, но лучше прислушиваться к тому, что пытается сказать ваша кошка. Помните, кошки — очень умные животные!