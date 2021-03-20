Странности «Царского Списка» шумеров

Приблизительно в конце III тысячелетия до н.э. в новошумерскую эпоху (2111-2003) или в начале эпохи Иссина-Ларсы (2003-1792), вероятно, в промежутке времени 2100-1900 гг. до н.э. был оформлен и записан интересный литературный памятник, который можно считать псевдоисторическим источником. По своей структуре он несколько напоминает хронику. Этот произведение получило название в шумерологической науке «Царского Списка».

Из многих невероятных артефактов, найденных при раскопках в Ираке, на месте некогда процветающих шумерских городов, лишь немногие могут сравниться с этим списком. В древним манускриптом, изначально написанным на шумерском языке, где указаны цари Шумера (древнего государства на юге современного Ирака) из собственно шумерских и соседних династий, их предположительные сроки правления и месторасположение «официальной» монархии. Уникальность данного артефакта заключается в том, что он объединяет по-видимому мифических додинастических правителей с правителями, чье историческое существование было подтверждено.

Первый фрагмент этого редкого и уникального текста на 4000-летней клинописной табличке был найден в начале двадцатого века немецко-американский ученым Германом Хильпрехтом на месте древнего Ниппура и опубликован в 1906 году. Со времени находки Хильпрехта, были обнаружены, по крайней мере, еще 18 других экземпляров Списка царей, большинство из которых относятся ко второй половине династии Исина (ок. 2017-1794 гг. до н.э.). Ни один из этих документов не является копией другого. Тем не менее, есть достаточное количество общего содержания во всех вариантах списка, чтобы можно было с уверенностью утверждать, что они связаны с одним общим «стандартным» изложением шумерской истории.

Давайте узнаем подробнее про этот артефакт:

Шумер (иногда также называемый Шумерией) является местом самой ранней из известных цивилизаций и расположен в самой южной части Месопотамии между реками Тигром и Евфратом, в области, которая позже стала Вавилонией, а в настоящее время является югом Ирака, простираясь от окрестностей Багдада до Персидского залива.

К 3-му тысячелетию до н.э., Шумер был областью, где располагались, по крайней мере, двенадцать отдельных городов-государств: Киш, Урук, Ур, Сиппар, Акшак, Ларак, Ниппур, Адаб, Умма, Лагаш, Бад-тибра и Ларса. Каждое из этих государств представляло собой окруженный стеной город с близлежащими деревнями и землями, в каждом таком городе-государстве поклонялись собственному божеству, чей храм был центральным строением города. Политическая власть первоначально принадлежала гражданам, но, по мере обострения соперничества между различными городами-государствами, был принят институт царской власти.

Согласно записям «Списка царей Шумера», восемь правителей царствовали до великого потопа. После Потопа, различные города-государства с их царскими династиями временно брали верх и устанавливали свое господство над другими.

Среди всех экземпляров «Списка царей Шумера», призма Вельда-Бланделла, входящая в клинописную коллекцию Музея Ашмола в Оксфорде, представляет собой наиболее объемную по содержанию версию, а также наиболее полную копию Списка царей.

Призма высотой в 8 дюймов имеет четыре стороны с двумя колонками на каждой стороне. Считается, что изначально она была снабжена деревянным стержнем, проходящим через ее центр, чтобы ее можно было вращать и читать со всех четырех сторон. Призма содержит список правителей, начиная от допотопных династий и до четырнадцатого правителя династии Исин (около 1763-1753 гг. до н.э.).

Список представляет огромную ценность, поскольку он отражает очень древние традиции, одновременно являясь важной хронологической шкалой, ссылающейся на различные периоды царствования в Шумере, и даже демонстрирует замечательные совпадения с содержанием Книги Бытия.

Мифическое прошлое Шумера

«Список царей Шумера» ведет свое начало с самого зарождения монархии, которая рассматривается как божественное установление: «царство спустились с небес». Правители самых ранних династий царствовали фантастически долгие сроки:

«После сошествия царствия с небес, монархия располагалась в Эридуге. Царем там стал Алулим, который правил 28 800 лет. Затем Аллалгар правил в течение 36 000 лет. 2 царя; они правили в течение 64 800 лет.»

Некоторые из правителей, упомянутых в раннем списке, например, Этана, Лугальбанда и Гильгамеш, являются мифическими или даже легендарными персонажами, чьи героические деяния стали сюжетами целого ряда шумерских и вавилонских сказаний.

В раннем списке упомянуты восемь царей, которые в общей сложности правили 241 200 лет с момента, когда царская власть «снизошла с небес» и до времени, когда волна «Потопа» прокатилась по земле, и еще раз «царствие было спущено с небес» после Потопа.

«Царский список», однако, не последовательная хроника, где хронологически изложены события, а всего лишь перечень разных правителей, которые якобы поочерёдно и последовательно правили от начала мира в разных городах Междуречья. При этом вероятность того, что династия правившая раньше другой могла быть помещена позже довольно высока. Правители, которые правили подряд в одном и том же городе, условно составляли одну «династию», но при этом они необязательно состояли в родственных отношениях. Надо иметь в виду и то, что ряд царей «династией» мы назвваем довольно условно. Т.е. как правило это правители из одного города-государства правившие посменно, пока это город-государство не приходило в упадок или не было завоёвано извне. В этот самый список попали, как и исторические (т.е. существовавшие в действительности), так и мифические легендарные персонажи. Большая часть упомянутых в «Списке» правителей носили титулы эн-жрецов (шум. en), лугалей или «больших людей», «военных вождей! (шум. lú-gal) или энси – жрецов-строителей, жрецов-градоначальников (ensí).<См. Jacobsen 1939.>

В Раннединастическую эпоху даже не существовало титула «царя» (лугаль), да и некоторые династии упомянутые в «Списке» правили не поочерёдно друг за другом, а синхронно друг другу.<ИДВ I, 163> «Лугаль» в понятии именно как «царь» стал использоаваться лишь в эпоху династии Аккада, а затем и в эпоху III династии Ура, когда «лугаль» уже не был простой градоправитель или выборный военный вождь, а царь, которому подчинались десятки или даже сотни ранее независимых городов, ранее управляеумые «энами» или «энси». Однако, этот коренной перелом в государственной идеологии пришёлся на отрезок времени 2300 по 2000 до н.э., когда и были созданые первые древневосточные деспотии с деспотическими, могучие царства с неограниченными во всём монархами во главе. И этими царствами были: царство Аккада (2334-2154), основанное Саргоном Древнем, а затем и царство III династии Ура (2112-2004), также называемое часто Новошумерским царством.

В «Списке» упомянуты как легендарные полумифологические цари Шумера живщие до потопа такие как Энмедуранна или Зиусудра, так и реальные исторические лица как Эн-Мебарагеси, Лугальзагеси или Саргон Древний. Сам текст «Списка» пропогандисткого толка. Его составители (видимо, новошумерские или первые иссинские цари) ставили своей целью показать преемстевнность и легитиность своих династий от предыдущих. По словам И.М.Дьяконова «целью состовления «Списка» было внушение мысли, будто единая царская власть, осущесвлавшаяся над всей страной обожествлёнными царями III династии Ура (2111-2003 гг. до н.э.), божественного происхождения, что она якобы в начале времён спустилась с неба как некая эманация и, через непрерывную последовательность династий, каждая из которых была всякий раз единственной, перешла в конце концов к тому царю при котором и был составлен «Список».<ИДВ I, 163> «Список» начинается словами о царсвенности, которая спустилась с небес:

1-3. После того как царственность спустилась с Небес, была царственность в Эриду, в Эриду царём был Алулим

Условно «Список Царей» можно разделить на две части. 1.) первая часть повестувет мифических правителях и династиях, которые якобы правили Шумером до Потопа. 2.) Во второй части речь идёт о тех правителях и династиях что правили уже после Потопа, сюда на ряду с легендарными правителями (ранними) попал и целый ряд исторических личностей – правителей, которые действительно правили в Шумере в Раннединастическую эпоху (2900/2800-2330 гг до н.э.), эпоху династии Аккада (2330-2150), кутийскую и новошумерский период (22-21 вв. до н.э.).

Нас в данном очерке интересуют не столько «допотопные цари», а именно «исторические личности», а также такие легендарные цари как Энмеркар, Лугальбанда и Гильгамеш – герои шумерский эпических сказаний, легендарные цари I династии Урука жившие веротяно ок. 2700 г. до н.э, а также и такие правители Киша как Эн-Мебарагеси и его сын Акка, и цари Аккада как Саргон и Нарам-Су’эн .

Вторая часть списка и начинается с первой послепотопной династии и эта династия получила наименование в научной литератруе I династии Киша, к которой относились среди других Эн-Мебарагеси и его сын Акка. Эн-Мебарагеси – первый исторические засвидетельстовавнный правитель Ближнего Востока, от которого сохранились и его собственные надписи.<См. например FAOS 5, 213-214> От Акки надписей у нас нет, но он тоже, скорее всего, историческая личность. В эпической песне «Гильгамеш и Акка» он назван сыном Эн-Мебарагеси и передстаёт царём Киша и главным оппонентом Гильгамеше в борьбе за гегемонию над Шумером. <См. Muinasaja kirjanduse antoloogia 2005, 49-53>

В «Царский Список» попали и цари разных других городов и царств таких как Аван, Ур, а также цари Аккада, кутийские завоеватели, новошумерские правители. Но по идеологическим причинам состовители «Списка» специально не включили правителей царства Лагаша, как будто бы древний Лагаш и вовсе не существовал. Тому есть своё логическое объяснение. И.М.Дьяконов объясняет это политическими мотивами – так как имело место вражда Ура и Лагаща в начале правления III династии Ура, но нам ничего неизвесто о причинах.<ИДВ I, 164>

Однако, «Царский Список» был составлен на «пустом месте» а, видимо, писец или писцы записавшие его в новошумерскую эпоху, базировались на ранние письменные свидетельства откда они и почерпнули имена раннединастических правителей. Видимо, основой «Списка» послужили более древние надписи из Ура, Ниппура, и прочих городов, храмовых архивов при святилищах, а также составитель «Списка» мог базироваться на списки «датировочных формул».< ИДВ I, 164> <Датировочная формула – формула, точнее короткая надпись аналогичная первичной летописи, была введена в эпоху РД III в некоторых шумерских городах для датировки деловых документов по наиважнейшему событию, которое имело место в том или ином году. Пример датировочной формулы их эпохи Саргона Древнего: «В год, после того как Саргон Уру`a разрушил»(D-2. Sargon 2a) . Это значит, что в этот год Саргон разрушил Уру`a и этот год был датирован по этому событию. Если в следующем году Саргон например завоевл город N, то датировочная формула звучалы бы примерно так «В год когда Саргон N город завоевал», однако, если в этом году ничего значительного не происходило, писец мог просто записать так: «На следующий год, после того как Саргон Уру`a разрушил».>

Версии объяснения долгих сроков правления

Поразительно долгие сроки правления ранних царей вызвали многочисленные попытки толкования. Одной крайней точкой зрения является полное неприятие столь астрономических значений, как «абсолютно надуманных», и утверждение о том, что они недостойны серьезного рассмотрения. Другой крайностью является убеждение, что цифры имеют-таки реальные основания, и что ранние цари были и в самом деле богами, способными жить гораздо дольше, чем обычные люди.

Между этими двумя крайностями лежит гипотеза, что цифры являются относительными значениями, отражающими степень могущества, торжества или важности конкретного правления. Например, в древнем Египте, фраза «он умер в возрасте 110» относилась к тем, кто жил наполненной жизнью, и кто внес важный вклад в развитие общества. Аналогичным образом, невероятно длительные периоды правления ранних царей могут быть истолкованы, как имеющие огромную степень важности в глазах народа. Это, однако, не объясняет, почему в более позднее время сроки правления сократились до вполне реалистичных.

В том же русле лежит и убеждение, что хотя существование ранних царей исторически не подтверждено, это не исключает возможности того, что они имели отношение к историческим правителям, которые позднее превратились в мифических персонажей.

И наконец, некоторые специалисты искали объяснения этих значений через применение математических методов и представлений (например, Гаррисон, 1993).

Отношение к Книге Бытия

Некоторые ученые (например, Вуд, 2003) обратили внимание на тот факт, что имеются весьма примечательные совпадения между «Списком царей Шумера» и сюжетами Книги Бытия. Например, в Книге Бытия повествуется о «великом потопе» и усилиях Ноя по спасению всех земных животных видов от гибели. Точно так же, в «Списке царей Шумера» мы находим обсуждение великого потопа: «волна потопа прокатилась по земле».

В «Списке царей Шумера» фигурируют восемь царей (в некоторых версиях 10), которые стояли у власти в течение длительных промежутков времени перед потопом, от 18 600 до 43 200 лет. Это напоминаем нам о Книге Бытия 5, где перечислены поколения от сотворения мира до потопа. Примечательно, что между Адамом и Ноем мы насчитываем восемь поколений, точно так же, как имеется восемь царей между зарождением царствований и потопом в «Списке царей Шумера».

Применительно ко времени после потопа, в Списке царей фигурируют правители, чьи сроки правления были значительно более короткими. Таким образом, «Список царей Шумера» повествует не только о великом наводнение в начале человеческой истории, но он еще и отражает ту же самую схему убывающего долголетия, как и в Библии — люди жили поразительно долго до потопа и значительно меньше после него (Вуд, 2003).

Говорят, что «Список царей Шумера» поистине является великой загадкой. Зачем надо было шумерам объединить в одном документе мифических правителей с личностями реальных исторических царей? Почему имеется так много общего с Книгой Бытия? Почему древним царям приписываются тысячелетние сроки правления? Таковы лишь некоторые из вопросов, которые все еще остаются без ответа после более чем столетия исследований.

Но скорее всего на самом деле все очень банально, вот одна из версий объяснения этого списка:

Задавась вопросом об аутентичности и историчности «Царского Списка» мы прежде всего должны иметь в виду cледующие моменты:

1.) Создатели «Списка» не были «историками», ни тем более летописцами в прямом понимании этих слов, каким позднее были например древнгреческие логографы или историки такие как Геродот, Фукдидил или Ксенофонт. Они в отличие от греческих писателей, не «создавали» историю Шумера и их целью конечно же не было описать исторические события и изложить их в хронологическом порядке. Создатели «Списка» преследовали иную цель, идеологически-религиозную – они стремились легитимизировать правящую династию – III династию Ура, а затем и I династию Иссина, которая считала себя наследницей Ура, а также хотели показать «преемственность» царственности, что царская власть – это некая божественная субстанция, явившая с небес, это данность богами и что она может находиться зараз лишь только в одном царстве. А если таким царством и было новшумерская держава Ур-Намма, Шульги и их потомков, которые назвали себя «царями вселенной», «царями четырх сторон света» и «богами», то все параллельно существующие царства как бы объявлялись вне закона, ибо у них не было той божественной царственности нам-лугаль, которая была сначала у династии Ура, а затем и у Иссина и царственность эта очень древняя, сотни тысяч лет передовавшаяся из одного государства другое по воле богов.

2.) Кроме того, в «Список» попали как реально существовавшие цари, но наряду с ними и фантанистические и мифические правители и мудрецы допотопного Шумера, кроме того, и ряд послепотопных царей такие как Гильгамеш, стали позднее легенадрными и правили довольно долго. Гильгамеш правил например по «Списку» аж 126 лет, хотя, скорее всего, он уже был реально существовашей линостью. Начиная примерно со второй половины Раннединастической эпохи – с сына Гильгамеша Ур-Лугаля правители правят уже правдоподобное количество лет. Однако, последовательность их правления порой сильно нарушена и царь Авана например правивший параллельно другому правителю из Мари мог быть помещён за или после правителя Мари, да и годы правления опять-таки далеко не всегда достоверны.

3.) В «Список» по идеолого-политическим соображениям не был включён важный, ключевой южношумерский город-государство Лагаш и его правители, хотя, тут же был включён Мари, который никогда не был шумерским городом и отстоял от самого дальнего шумерского города Киша примерно 420 км к северо-западу и там обитали восточные семиты.

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