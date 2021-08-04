Социальное признание — оборотная сторона отвержения

Да, можно много наговорить на тему того, что человек — существо социальное и ему важно чтобы данный социум его признавал. Да, страх отвержения сродни страху смерти, ибо часто отвержение по силе разрушения эквивалентно разрушающей энергии смерти. Да, бросание из крайности в крайности свойственно для людей погруженных в эго. И дабы не получить отвержение, человек изо всех сил будет стараться быть признанным, увиденным, замеченным, одобренным, похваленным, нужным, полезным. На этом принципе эго…
70 лет просуществовал СССР. Миллионы людей, несколько поколений находились в мощнейшей психологической зависимости от признания их властьимущими, в зависимости от грамот, медалей, почетных званий и т.д., и т.п.
Желание быть признанным
Желание быть признанным возникает тогда, когда человек самостоятельно не может понять и принять самого себя.
Человек скрывается под множеством слоев личностей, подобно поцарапанной и изношенной фанере, скрывающей за собой прекрасный, старинный стол.
Он сталкивается со страхом перед своей необъятностью. И поэтому он начинает крепко держаться за свою тождественность.
Когда он держится за эти тождественности, которые он утверждает с помощью внешних зеркал – других людей, тогда он чувствует себя немного увереннее.
Но это на самом деле иллюзия — игра его ума, игра его эго, через которую так легко управлять этим человеком, подменять значимые понятия.
Почти 30 лет прошло как разрушалась старая схема управления. Но увы, новая мало чем отлична от старой в плане управления людьми, не умеющими себя любить. Чуть сменили фокус: герой стахановского движения в прошлом, нынче сродни успешному бизнесмену из журнала Forbes…
Трудовой героИЗМ прошлого, сегодня зовется бизнес перфоекционИЗМом…
Но суть та же: заложники форм — рабы статусов — жертвы регалий = несчастные люди.
Жажда признания толкает людей зачастую на поступки далекие от разумности, совести. Души.
Самые распространенные способы удовлетворения потребности в признании:
- Услужливость и уступчивость, стремление быть для всех хорошим даже в ущерб себе. Потребность быть нужным.
- Позиция жертвы, чтобы вызвать жалость и получить внимание
- Асоциальное, вызывающее поведение
- Сильная занятость на работе, любая слишком интенсивная деятельность без отдыха = трудоголИЗМ
- Психологические игры
- Зависимости, болезни
- Попытки доказать себе и другим превосходство, силу и власть.
Все это ведет к потере сил и ресурсов и в итоге заставляет человека жить не своей жизнью.
Когда человек гармоничен, умеет себя понимать, принимать, любить — нет среди его потребностей потребности быть признанным, ибо самая сильная радость — это радость Мастера, любующегося своим красивым результатом в результате своих честных и чистых действий, вне зависимости от мнения извне.
Мастер всё в своей жизни делает изначально для самого себя. Нет у него потребности в оценке извне, у него внутренняя мотивация на взаимодействие с миром..
Признание… при знании… знающий… познавший…
Познайте себя!