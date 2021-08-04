Социальное признание — оборотная сторона отвержения

Да, можно много наговорить на тему того, что человек — существо социальное и ему важно чтобы данный социум его признавал. Да, страх отвержения сродни страху смерти, ибо часто отвержение по силе разрушения эквивалентно разрушающей энергии смерти. Да, бросание из крайности в крайности свойственно для людей погруженных в эго. И дабы не получить отвержение, человек изо всех сил будет стараться быть признанным, увиденным, замеченным, одобренным, похваленным, нужным, полезным. На этом принципе эго…

70 лет просуществовал СССР. Миллионы людей, несколько поколений находились в мощнейшей психологической зависимости от признания их властьимущими, в зависимости от грамот, медалей, почетных званий и т.д., и т.п.

Желание быть признанным

Желание быть признанным возникает тогда, когда человек самостоятельно не может понять и принять самого себя.