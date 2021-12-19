Смысл жизни: Где-то здесь должен быть розовый пони

Природа тех, кто любит истину, такова, что они ищут ее. Истина для них важнее, чем зоны комфорта или любые материальные ценности.

Искатели истины ищут трещины в своем мире, чувствуя, что там, где обнаруживается несоответствие, скрывается более глубокая истина, которая ждет своего часа.

Искренний исследователь применяет это отношение не только к тому, что он слышит от выявленных обманщиков. Он беспристрастно относится к своим собственным убеждениям и убеждениям людей, которых он уважает.

(см. четыре мои последние статьи если не понимаешь о чем идет речь), эту (1) эту (2), эту (3) и эту (4).

Искатели истины подобны мужу, допрашивающему неверную жену. Он знает, что у нее роман, знает, что она отвечает на его вопросы ложью, но продолжает допрашивать, потому что вместе с ложью нечаянно всплывают крупицы правды.

Подумайте о тех случаях, когда вам приходилось допрашивать яростно лгущего ребенка. Почему вы не беспокоились, когда знали, что получите в ответ от него ложь на лжи? Потому что вы знали, что если вы зададите достаточно вопросов, правильных вопросов, ребенок споткнется о свою собственную историю и расскажет часть или всю правду.

Точно так же вопросы, задаваемые людьми, которые больше не желают принимать официальную версию каких-то событий или вымышленные сказки СМИ, заставляют крупных обманщиков этого мира внимательно следить за происходящим, вынуждая их придумывать лучшие объяснения и новые уловки. То, что мы видим между противоречивыми новыми и старыми объяснениями, между меняющимися масками, и есть истина, которую мы ищем.

Именно так адвокат разоблачает лжеца в суде и доказывает, что произошло на самом деле: он находит несоответствия в истории.

Продюсеры фильма Loose Change создали новый документальный фильм о смерти Джона Ф. Кеннеди-младшего, представив убедительные аргументы в пользу того, что сын Кеннеди был убит благодаря расхождениям в новостных сообщениях и расследованиях. В фильме остроумно подмечено, что когда ведущие теленовостей пересматривают свою версию произошедшего сразу после крупного события, это, как правило, свидетельствует о сокрытии информации и о том, что стоит разобраться.

Многие знающие люди считают, что человечество находится на пороге «пробуждения», прозрения сквозь все окружающие нас иллюзии. Есть ли основания для такой веры? Есть, если природа искателей истины заключается в том, чтобы разоблачать ложь за ложью, пока они не обнаружат, что лежит в основе. Есть, если природа истины в том, чтобы быть познанной.

Природа истины в том, чтобы быть известной, если у всех нас есть коллективная память о ней глубоко в нашем сознании. Если на каком-то уровне все связаны, если мы существовали в жизнях, предшествующих этой, наши души несут память как о нашем личном прошлом, так и о прошлом вселенной. Мы несем в себе историю творения, хотя это, как правило, нераспечатанная книга.

Наша коллективная память должна в конце концов заявить о себе. Она уже начинает это делать. Удивительно не то, что мы можем вспомнить, откуда мы пришли и как сюда попали, а то, что мы не знали этого все это время.

Фальсификация нашего разума обманщиками четвертого измерения (см. мои предыдущие статьи) вызывает коллективный случай амнезии на планете. Но для продолжения обмана требуются усилия, а все, что должно поддерживаться усилиями, со временем уступит место тому, что не требует усилий и естественно. Истина естественна. Ложь нуждается в поддержке. Истина самодостаточна. Ложь нуждается в неутомимых субъектах, которые будут продолжать удерживать ее на месте.

По своей природе правда всплывает на поверхность. Что происходит, когда убийца пытается спрятать труп? Он закапывает его, и кто-то находит потревоженную землю. Он бросает его в реку, и он плывет вверх по течению к берегу. Правда похожа на пляжный мяч, который лжецы пытаются удержать под водой. Он остается на дне только до тех пор, пока на него оказывается постоянное давление. Стоит лжецам передохнуть, отвлечься или оступиться, как мяч с правдой снова всплывает на поверхность. Каждый раз, когда это происходит, его видят еще несколько глаз.

Чтобы опередить зарождающееся осознание человечества, чтобы попытаться победить истину, которая по своей природе стремится подняться и стать известной, обманывающие лидеры вынуждены добавлять больше правды в смесь лжи каждый раз, когда они создают новое политическое оправдание или переделывают духовное учение.

Мы можем назвать это явление «да, но». Обманщики признают, что «да, это правда», потому что большой процент общественности увидел ложь, которую они продвигали. Затем они добавляют «но» и накладывают свой отпечаток на правду, которую они признали, формируя новую ложь, оправдывая свой прежний обман и еще раз опуская бутылку с правдой.

В качестве примера этого трюка можно привести книгу «Суперкласс». (Она написана одним из представителей глобальной элиты, признает существование глобальной элиты, а затем изображает ее как просто группу парней, собравшихся вместе на поле для гольфа).

Стратегия «да, но» служит дополнительной цели: она заставляет обманщиков казаться источниками, которым можно доверять. Если вы сообщаете достаточно новых открытий, которые впечатляют или даже помогают людям, публика с большей вероятностью проглотит все, что вы ей скажете, включая крючок под вашей наживкой.

Мы часто видим это в новых духовных учениях, которые предлагают новые взгляды на реальность. Такие учителя дают ответы, которые «улучшают» понимание, предшествовавшее им, и, возможно, даже раскрывают больше о нашей истории и природе реальности. Но в этих учениях присутствует старая ложь, переодетая в лучшие одежды, которая продолжает удерживать учеников от самопознания.

Та же стратегия обнаружения истины за ложью СМИ или политики может быть применена к популярным системам мышления. Религии и духовные учения, которые заставляют людей чувствовать стыд за свои «грехи» или тяготиться своими «эгоистическими маленькими личностями», демонстрируют быструю смену костюмов, чтобы не дать нам увидеть их фундаментальные недостатки.

Современные индийские гуру, например, начинают осуждать кастовую систему, хотя она поддерживалась гуру на протяжении веков и несмотря на то, что сам Господь Кришна в «Бхагавад-гите» выступал в ее защиту. Но гуру теряют клиентов из-за этого учения. Поэтому теперь они меняют свою песню, утверждая, что именно человеческое, невежественное неправильное толкование божественного учения привело к возникновению каст. В Писании касты должны были быть только символическими, говорят они нам. «Это всего лишь символика» и «неправильное толкование человеком» — это все объяснения, которые использует каждая религия, чтобы оправдать свои худшие исторические и священные злодеяния.

Человеческое сознание выросло настолько, что оно больше не будет пассивно мириться с такой несправедливостью, как касты. Подвергание сомнению доктрин, к которому это приводит, может разрушить восточную религию, поэтому одну догму выбрасывают, чтобы сохранить поклонников. Это не похоже на практику, принятую на старых кораблях: выбрасывать за борт тяжелые грузы, независимо от ценности их содержимого, если самому кораблю грозит опасность затонуть.

Похоть — грех, но…

Совсем недавно, 9 декабря — Папа Франциск заявил: Похоть — не самый страшный из семи смертных грехов. Есть грехи и похуже, чем внебрачный секс, сказал глава католической церкви журналистам на папском самолете по пути из Греции в Италию.

«Грехи плоти не являются самыми серьезными», — сказал 84-летний религиозный лидер о внебрачном сексе. В число самых серьезных проступков входят гордыня и ненависть.

Рейтинг худших проступков Франциска последовал за отставкой парижского архиепископа, который в начале этого месяца ушел в отставку из-за отношений с женщиной. Однако 70-летний французский священнослужитель Мишель Опетит отрицал факт интимной связи с анонимной женщиной, что нарушило бы его обет безбрачия.

«Это было нарушение шестой заповеди (Не прелюбодействуй), но не полное, а небольшие ласки, массаж, сделанный его секретаршей — вот в чем заключается обвинение», — пояснил Франциск по поводу действий Опетита. «Там есть грех, но не самый худший».

Папа сказал, что он принял отставку Опетита не потому, что тот согрешил, а потому, что слухи были слишком пагубными.

«Он был осужден, но кем? Общественным мнением, сплетнями… Он больше не мог управлять», — сказал Франциск журналистам. «Я принял отставку Опетита не на алтарь истины, а на алтарь лицемерия».

Похоть грех или нет? Это, как раз пример того о чем я писал выше — Стратегия «да, но»

Без поддержания догм и ритуалов, которые привлекают людей, догм и ритуалов, которые вдохновляют их сдавать свою «сому» или «луш», те, кто создал религию и питается ее энергией, боятся, что они могут умереть?

Истина пробивается сквозь трещины в политике, СМИ и религии. Полезно подвергать сомнению лживых политиков и надуманные духовные учения, потому что экспертиза выявляет многое за реконструкцией и бросающимися в глаза несоответствиями. В конце концов, вы собираете воедино картину, которую ложь никогда не сможет полностью скрыть, если вы будете смотреть внимательно.

Есть такой анекдот:

«Что сказал маленький оптимист, когда, проснувшись в свой день рождения, обнаружил перед ступеньками крыльца тележку с навозом?

«Где-то здесь должен быть розовый пони!»».

Он напоминает нам о той части нас самих, которая полна решимости найти хорошее под всем мусором этого мира, о той части, которая верит, что добро, а не безразличие, должно быть высшей реальностью. Шутка также напоминает нам о нашей уверенности в том, что мы можем и будем искать правду. Мы регулярно продираемся сквозь лошадиное дерьмо, пропаганду наших лидеров, пытаясь найти пони. Мы знаем, что доберемся до него, если будем искать достаточно долго.

Второй анекдот, демонстрирует рвение к знаниям, которое отказывается признать поражение, пытается учиться и решать проблемы даже перед лицом полного провала. Может быть, два героя этого второго анекдота никогда не встретят судьбу, которая, похоже, их ожидает. Может быть, они навсегда останутся в подвешенном состоянии, заставляя нас улыбаться и вдохновляя нас:

Пилот небольшого самолета внезапно теряет мощность двигателя. Самолет начинает пикировать, и пилот выпрыгивает с парашютом. Отлетев от самолета на некоторое расстояние, он дергает за шнур. Ничего не происходит. Он снова дергает. Ничего. Земля становится все ближе и ближе.

Вдруг кто-то пролетает мимо него, мчась в другую сторону. «Ты знаешь что-нибудь о парашютах?» — кричит пилот.

Другой парень кричит: «Нет! Ты знаешь что-нибудь о газовых плитах?».

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