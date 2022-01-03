Скрываемая тайна Египта. Смертельный спуск в бункер звездной богини Нейт Обнаруженный на стене коридора анх был сенсационной находкой с точки зрения американского археолога. Он не знал, откуда такой же предмет появился у египетских военных, с помощью которого исследователи вошли вовнутрь Великого Сфинкса. Но ранее археологи никогда не находили артефакт в идеальном состоянии. Были только ювелирные украшения из золота в виде анха, найденные в гробнице Тутанхомона. Анх мог быть больших размеров и изготавливаться из золота. НАКОПИТЕЛЬ ЗВЕЗДНОЙ ЭНЕРГИИ Но после исчезновения капитана египетской армии при попытке взять в руки странный черный жезл, ученым не хотелось на себе проверять воздействие найденного древнего предмета. Тут египетский коллега Шехат Адам обнаружил еще странную вещь. Во всех аккуратно проделанных двадцати пяти каменных направляющих, которые расходились веером от места, где находился анх, была вставлена тончайшая нить золотистого цвета. Она была настолько тонкая, что разглядеть ее можно было, только если вплотную смотреть в каменные желобки, освещая мощным фонарем. По аналогии, это больше всего напоминала некое распределительное устройство, от которого отходили коммуникации. Или наоборот, аккумулирующее устройство, к которому вели линии со всех точек Большого Сфинкса. В любом случае, ничего подобного ранее не находили. Была известна удивительная история с саркофагом, который приписывали богине Нейт, найденным в 1800 году при раскопках неподалеку от Мемфиса французскими археологами, входившими в экспедицию Наполеона.В одном из подземелий храма, куда военные археологи смогли проникнуть, только взорвав стену, стоял большой саркофаг из белого мрамора. А с четырех сторон к нему вели вырубленные в камне канавки, заполненные золотой проволокой. Такие же канавки с золотой проволокой шли и по всем граням саркофага, смыкаясь на крышке в чудесный и непонятный узор. СЕКРЕТНАЯ АРХЕОЛОГИЯ НАПОЛЕОНА По свидетельству шведского дипломата и египтолога Юхана Давида Окерблада, одного из лучших знатоков Древнего Египта в XVIII веке, сам подземный храм был обнаружен благодаря турецкому купцу, который говорил, что в подземелье находится гора золота. Купец указал подкоп, куда армейские саперы и заложили пороховую мину. Только после двух взрывов в подкопе удалось пробить вход в подземное святилище, точнее оно напоминало большую цокольную часть давно разрушенного храма, занесенного песком.Зал гигантских размеров не мог не поразить: пробитая дыра была не менее чем на тридцать метров выше уровня пола. А крышу храма составляли сплошные каменные плиты из материала похожего на гранит. Но не было во всем мире техники, чтобы вырубить из гранитного массива плиты шестьдесят на двадцать метров и толщиной не менее полутора метров.Такие плиты должны были весить около 1800 тонн и ломаться под собственным весом, уже не говоря насколько совершенной должна быть техника, которая могла поднять хотя бы на небольшую высоту одну такую мегалитическую конструкцию. А в зале таких перекрытий было четыре. Это стало хорошо видно после того, как в древнем храме вспыхнуло очень яркое освещение, абсолютно неожиданно для спустившихся вниз. ВЕЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЗВЕЗДНОЙ ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦЫ Это загорелись необычные лампы, представляющие собой узкую каменную вазу в половину человеческого роста, на верхушке которой разгоралось яркое белое пламя необычного вида. По свидетельству Рене Ламбера, молодого офицера, единственного, кто сумел выбраться из подземного уровня храма, белое пламя не обжигало. В нем можно было сколько угодно времени держать руку. На основании рассказа юного лейтенанта 12-го конно-егерского полка один из забытых основоположников изучения Древнего Египта, Юхан Давид Окерблад, написал в 1811 году целую брошюру. Рисунки или древние обереги. Этой монографией под названием «Смертельный спуск к богине Нейт» зачитывались в Париже студенты, лавочники и молодые офицеры, мечтавшие повторить подобную экспедицию. Светильников в зале было несколько десятков, и их свет освещал огромный зал с шестью колоссальными черными колоннами, которые поддерживали крышу в местах стыков. Сам зал был выполнен из белого полупрозрачного камня, по описанию подходившего под кварцит. Причем стены были облицованы шлифованными плитами от пола до потолка.В потолок были вмонтированы странные геометрические фигуры: то ли из металла, то ли из стекла. Через несколько минут, после того как вспыхнули необычные лампы, фигуры на потолке начали отражать их свет, только в ярко-малиновой и бирюзовой гамме. Причем создавалось впечатление, что фигуры на потолке медленно двигаются в разные стороны, а потом снова соединяются в центре потолка. У каждой стены находились две фигуры сфинксов, талантливо вырезанных из неизвестного камня. Величиной они были с настоящего взрослого льва. От восьми изваяний шли к центру зала небольшие каменные бороздки, от каждого по четыре, в которых была уложена толстая проволока из желтого металла. Мало кто знает что сфинксов еще называют отец ужаса. Они смыкались на огромном белом саркофаге, стоявшем посередине зала. Саркофаг значительно превосходил человеческий рост и весь был покрыт неизвестными символами. Скорее всего, это были символы древнего египетского алфавита, которые к тому времени не были разгаданы. Золотые линии выходили из каменных желобков и соединялись в узоры на боковых сторонах саркофага. Рядом находился пятиметровый обелиск, на котором была изображена с поразительной реалистичностью женщина необычной красоты в странном наряде. Гор золота, обещанных купцом, в зале не наблюдалось. Зато в саркофаге сбоку торчал почти полуметровый анх, по всей видимости, изготовленный из золота и украшенный лазуритом. Позже лейтенант французской армии Рене Ламбер всю жизнь жалел, что не сбил с ног купца, который попытался оторвать анх от саркофага.Источник