Скорая помощь при панических атаках

Паническая атака накатывает внезапно, продолжается от нескольких минут до получаса и сопровождается яркими симптомами. Например, может вдруг усилиться сердцебиение и боль в грудине, появиться озноб или прилив жара, страх утраты контроля над ситуацией, помутнение сознания, головокружение, онемение в конечностях, активное потоотделение.

Как облегчить состояние при панической атаке

Положительный результат дают дыхательные техники. Из-за стресса дыхание сбивается, переходит в поверхностное. Важно вовремя восстановить его, чтобы овладеть страхом. Полезно практиковать в обычной жизни дыхательную методику, которую можно будет применить в минуты атаки и выйти из болезненного состояния.

Основные правила техники дыхания: при вдохе активизируются процессы организма, при выдохе происходит расслабление. Полезно постепенно увеличивать время выдоха в соотношении с вдохом.