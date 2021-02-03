Шесть необычных, но действенных советов для привлечения денег

Это звучит немного странно, но от того, как вы размещаете вещи дома и в офисе, зависит материальное благополучие. Если делать это грамотно, то превратитесь в настоящий «магнит» для денег. Верится с трудом? А зря: согласно фен-шую, это действительно очень важно.

Каждый день мы видим, дотрагиваемся и используем десятки всевозможных вещей. Однако мало кто знает о том, что их энергия соединяясь с нашей, может творить чудеса.

Если подумать, то деньги — это тоже один из видов энергии, который часто (хоть и не всегда), приносит радость, удовлетворение, ну и, конечно же, повышает настроение.

Сколько бы кто ни говорил, что деньги — это не главное, и вообще — просто бумажные знаки, они явно лукавят. Да, за деньги счастья не купишь. И здоровья. Но, как отмечает всемирно известный бизнес-консультант, автор 20 популярных книг Бодо Шефер: «Деньги не самое важное в жизни. Но деньги становятся невероятно важными, если их все время не хватает». И с ним сложно не согласиться.

Но как же привлечь деньги в свою жизнь? Весь фокус в том, чтобы создать условия для беспрепятственного движения Жизненной Энергии в вашем доме и вашей жизни. Это будет способствовать гармонизации жизненного пространства и привлечению благополучия, здоровья и счастья.

Вот шесть необычных, но очень важных советов по фен-шуй, которые обеспечат приток денег в ваш дом.

1. Почините все сломанное: особое внимание обратите на краны и протекающую крышу.

Согласно фен-шуй, вода олицетворяет собой две вещи: деньги и эмоции. Почему именно это?

На самом деле всё просто: вода течёт, а деньги и эмоции — энергии, которые также имеют своё течение.

Поэтому хорошенько осмотрите свою квартиру или дом на предмет поломок, до которых никак не доходят руки. Нет ли среди них протекающих кранов или проблем с крышей? Если есть — немедленно вызывайте мастера или сами закатывайте рукава. Ведь когда вы чините (исправляете) вещи в своём доме, то на самом деле исправляете свою жизнь.

2. Всегда закрывайте крышку унитаза.

Санузлы — это места, что являются самыми главными «пожирателями» позитивной энергии.

Дело в том, что когда вода из-под крана утекает через слив в канализацию, или, когда мы смываем унитаз, то происходит выделение значительного количества этой энергии. Поэтому всегда закрывайте крышку унитаза, чтобы столь полезная энергия не покидала ваш дом.

И ещё один по совет фэн-шуй — повяжите красную ленту на сиденье унитаза, чтобы предотвратить потерю денег и защитить свои финансы.

3. Украсьте входную дверь.

Важно, чтобы входная дверь вашего дома излучала добро.

Уберитесь возле входа: выбросьте все ненужные вещи, такие как мусор, старая обувь, коробки и высохшие вазоны. Это очень важно, потому что все эти, на первый взгляд, мелочи блокируют путь положительной энергии.

Также убедитесь, что ваш дверной звонок исправен, чтобы не пропустить важного гостя или сообщения, которые также могут стать предвестником изменений, что принесут финансовое благополучие.

Адрес и номер жилища должны быть видны издалека, чтобы энергия могла легко и быстро найти дорогу к вашему дому.

4. Обращайте внимание на символы.

Когда вы входите в дом через парадную дверь, что находится слева в прихожей?

Согласно древним тибетским учениям, эта часть вашего квартиры тесно связана с деньгами и имеет очень важное значение для их привлечения в дом. Итак, что же находится в этом месте? Что вы там храните? Вещи сложены аккуратно и рационально, или находятся в беспорядке, и царит полный хаос?

Возможно, у вас там — прекрасное растение, которое быстро растёт и имеет божественный запах? Если да, то ждите улучшения своего финансового положения в самом ближайшем будущем.

Можете украсить стены картинами с изображением природы, деревьев, водопадов, реки и, возможно, даже скачущих лошадей. Это обеспечит стабильный приток энергии и денег, проверено. Дело в том, такие изображения символизирует свободу, а это пробуждает положительную энергию.

5. Регулярно ухаживайте за камином.

Дровяные печи представляют собой символ богатства и изобилия. Об этом также говорится в древних тибетских учениях,

Если у вас дома есть камин, следите за тем, чтобы он всегда был чистым. Также регулярно поверяйте состояние дымоходов, чтобы они не засорялись продуктами горения.

Тем самым вы расчистите путь позитивной энергии, которая будет способствовать притоку денег в семью.

6. Научитесь ценить деньги

После того как вы прошли предыдущие пять шагов, пора разобраться с тем, как относитесь к деньгам. Ведь от этого также очень зависит наше благополучие.

Если вы никак не можете достичь финансового благополучия, то, возможно, это связано с тем, что с детства сложилось неправильное представление о богатстве, деньгах и богатых людях. Возможно, вы считаете их нечестными, «себе на уме» и надменными, потому что думаете, что без этих качеств — деньги заработать невозможно.

Пришло время изменить свой образ мышления.

Посмотрите на деньги совершенно под другим углом зрения: как на награду за хорошую работу, доброту, ум и преданность людям.

И, самое главное: тратите ли вы сбережения, получайте или занимаете, всегда будьте благодарны за то, что они у вас есть. Пусть даже небольшая сумма, не столько, сколько хотите, но они у вас есть.

Оптимизм и позитивная энергия являются магнитом для привлечения денег. Ваши мысли должны быть светлыми, вера в лучшее твёрдой, а пространство в доме открытым для Жизненной энергии. Лишь тогда деньги потекут рекой.

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