Секреты энергетики: как правильно формулировать желания, чтобы они чаще сбывались

Каждый человек желает, чтобы его желания исполнялись чаще. Вселенная сможет вам в этом помочь, если вы будете правильно формулировать свои желания и правильно к ним относиться.

У многих людей есть блоки и барьеры в сознании, которые мешают им добиваться успеха в делах, любви и работе. Необходимо понять простую истину: отсутствие веры в то, что желания исполняются, приводит к тому, что мечты и впрямь остаются лишь мечтами. Нужно поверить в то, что чудеса происходят каждый день.

Желание без точных сроков не имеет смысла

Многие говорят себе или загадывают желание: «Я хочу купить себе машину». Она когда-нибудь будет у этого человека, но главный вопрос — когда именно. Эксперты рекомендуют загадывать желание с точными сроками, потому что в противном случае оно исполнится, но не в тот момент, когда это больше всего необходимо.