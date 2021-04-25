Самые жуткие мифы и заговоры Диснейленда, когда парк, наконец, открывается после блокировки

Некоторые говорят, что это самое счастливое место на Земле, но оно также является источником множества страшных мифов и легенд. На этой неделе Диснейленд вновь откроет свои двери для публики, к радости тысяч семей и фанатов, которые не могли зайти внутрь в течение нескольких месяцев из-за пандемии коронавируса. Однако у тематического парка есть и темная сторона.

Теорий заговора о Диснейленде предостаточно, от тайных собраний иллюминатов до контроля над разумом и ужасных смертей на аттракционах, и в некоторых из них даже может быть доля правды. Вот некоторые из самых дурацких и жутких мифов о Диснейленде всех времен. Обезглавливание на космической горе Космическая гора, крытые американские горки, — одна из самых популярных аттракционов Диснейленда. Одна из самых распространенных городских легенд Диснейленда — это то, что мужчина встал, катаясь на этих культовых американских горках, и ему отрубили голову.

Несмотря на то, что этот слух широко распространен, в нем нет никакой правды. Однако подросток действительно встал во время поездки на Маттерхорн в 1964 году и был выброшен из тележки, получив смертельные травмы. На самом деле в Диснейленде произошло несколько несчастных случаев со смертельным исходом: от молодой актрисы, разбившейся на аттракционе America Sings в 1974 году, до гостя, убитого на железной дороге Big Thunder Mountain Railroad после того, как вагон, в котором он находился, отделился от остальной части поезда. 2003 г. Призрак пиратов Карибского моря Аттракцион «Пираты Карибского моря» настолько волшебен, что вдохновил на создание франшизы фильма.

В 2017 году Buzzfeed собрал несколько теорий заговора в парке Диснея от своих читателей, в том числе от женщины, которая утверждает, что популярный аттракцион «Пираты Карибского моря» преследует упырь по имени Джордж. «Соседка моей сестры участвовала в программе колледжа, и она сказала, что, если они не скажут« Доброе утро, Джордж »и« Спокойной ночи, Джордж »в начале и в конце дня, соответственно, поездка не состоится, и они у меня были проблемы с этим весь день », — сказала она сайту. И это не единственный слух о поездке на Пиратах Карибского моря… Настоящие человеческие скелеты Один из множества скелетов аттракциона, который, по мнению некоторых, является настоящим человеческим телом. Создавая аттракцион, команда дизайнеров Диснейленда была недовольна фальшивыми скелетами, которыми они были поставлены, и вместо этого получила несколько из ближайшего медицинского центра UCLA.