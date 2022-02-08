Самая редкая профессия в мире — переворачиватель пингвинов

Знаете, какая в мире самая редкая профессия? Переворачиватель пингвинов. Ее даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. С первого взгляда может показаться, что это шутка. Однако такая работа действительно существует. Кроме того, она неплохо оплачивается. Альтернативное ее наименование – подниматель пингвинов.

Профессия переворачиватель пингвинов – экстремальная и ответственная. Установлено, что эти несколько неуклюжие животные, упав на спину, не могут самостоятельно подняться из-за короткой шеи и неповоротливого тельца. Если птице не помочь, в суровых условиях она может погибнуть.

Возникает вопрос, зачем птицам падать. Интересно, как они выживают в диких условиях без помощи переворачивателей?