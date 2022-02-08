Самая редкая профессия в мире — переворачиватель пингвинов

Знаете, какая в мире самая редкая профессия? Переворачиватель пингвинов. Ее даже занесли в Книгу рекордов Гиннесса. С первого взгляда может показаться, что это шутка. Однако такая работа действительно существует. Кроме того, она неплохо оплачивается. Альтернативное ее наименование – подниматель пингвинов.
Профессия переворачиватель пингвинов – экстремальная и ответственная. Установлено, что эти несколько неуклюжие животные, упав на спину, не могут самостоятельно подняться из-за короткой шеи и неповоротливого тельца. Если птице не помочь, в суровых условиях она может погибнуть.
Возникает вопрос, зачем птицам падать. Интересно, как они выживают в диких условиях без помощи переворачивателей?
В своей привычной среде обитания падение пингвина на спину случается крайне редко. Однако птицы, живущие недалеко от аэродромов, например, в Антарктике, реагируют на звук взлетающих самолетов и вертолетов. Следя за источником звука, они задирают голову и теряют равновесие. Без посторонней помощи птицы совершенно беспомощны, поэтому могут стать легкой добычей хищников. Вот в таких ситуациях и нужна профессия переворачиватель пингвинов.
Фирмы, которые нанимают сотрудников, предъявляют высокие требования к специалистам:
✓Подниматель должен быть полярником со стажем.
✓Специалист обязан разбираться в психологических и зоологических особенностях птиц и животных, обитающих в Антарктике.
✓Следующими обязательными характеристиками является стрессоустойчивость, неконфликтное поведение и коммуникабельность.
Также кандидаты в подниматели пингвинов должны иметь крепкое здоровье, отличные слух и зрение, не быть аллергиками.