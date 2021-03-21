Путешествия во времени при помощи зеркал: засекреченные исследования советского астрофизика Николая Козырева

Паника, неосознанный ужас, головокружение и ощущение выхода из тела — вот что ощущали подопытные люди в СССР во время проведения экспериментов с зеркалами Козырева. Уже после первых опытов стало понятно: путешественник во времени должен иметь отменное здоровье и крепкие нервы.

Человек и время



Зеркала издревле считались окном в другой мир. У древних славян существовал запрет спать и при этом отражаться в зеркале: люди боялись, что душа человека может уйти в иной мир и не вернуться. До сих пор у современных школьников и студентов вызывает недоумение и мистический страх постулат о том, что изображения в зеркале не существует, пока не появится наблюдатель — человек или фотокамера. И тогда изображение отражённых от зеркальной поверхности лучей света будет сформировано в мозгу или на чувствительной матрице.



Николай Козырев верил: «мир зазеркалья» действительно существует! Причём время внутри него меняет вектор и идёт в обратную сторону. Он считал, что время — это особый вид энергии, и разработал теорию «причинной механики», по которой время выражается в причинно-следственных связях. Они всегда отделены друг от друга в пространстве и не зависят от системы координат.



Согласно этой теории, энергия времени питает звёзды — и поэтому ядерный синтез внутри них никогда не прекращается. В разных уголках Вселенной время имеет разную плотность (активность), а все физические процессы во Вселенной происходят с поглощением или выделением времени.



Козырев считал, что время — субстанция, через которую информация передаётся мгновенно во все точки Вселенной. Доказательством этого служил эксперимент с далёкими звёздами. Свет, который шёл от них до Земли годы или сотни лет, фиксировался телескопом и погружал учёных в прошлое — они видели то, что произошло много лет назад. Но оказалось, если навести телескоп на место, где звезда по расчётам должна быть в настоящем, приборы фиксируют небольшие отклонения, то есть, по сути, проникают в будущее!

Козырев указывал, что подобное взаимодействие происходит между временем и человеческим мозгом. Именно поэтому существуют такие понятия, как интуиция или предвидение (в некоторых случаях человек может заглянуть в будущее и узнать его). А помочь ему в этом сможет особая система вогнутых зеркал.