Психологический тест Роршаха: что вы видите в этой кляксе?

Интересный тест, который применяется психологами для исследования личности человека и её нарушений. Стимульный материал к тесту состоит из 10 стандартных таблиц с черно-белыми и цветными симметричными аморфными изображениями. Попробуйте и Вы пройти этот тест.

Посмотри на кляксу Роршаха
2. Запомни первую ассоциацию
3. Прочти значение…

Психологический тест Роршаха

Мордочка кота или лисицы.

Это самая распространенная ассоциация. Если вы увидели лисицу или кота (именно морду) – значит, вы относительно здоровы, то есть тест Роршаха отклонений не выявляет и вы относитесь к 85% людей.

Бабочка

Если вы видите бабочку, это может свидетельствовать о легком состоянии когнитивного диссонанса внутри вас. Как правило, бабочку видят впечатлительные молодые люди до 20 лет, склонные к размышлениям и поверхостным депрессиям. Бабочка является символом гармонии, которой не хватает тому, кто видит ее в кляксе.

Летучая мышь

Летучую мышь могут видеть люди, склонные к агрессии и жестокости. Андрей Чикатило на тесте Роршаха видел летучую мышь. Могут развиться садистские наклонности.

Шкура животного

Шкура “какого-то” животного – медведя, тигра, волка и пр. – свидетельствует об очень крепкой и здоровой психике. Как правило, шкуры видят люди, хорошо знающие, чего они хотят и как этого добиться, люди с устойчивой системой ценностей (педагоги, церковные служители, вегетарианцы, религиозные фанатики и просто набожные люди).

Шкура зверя символизирует победу над диким животным – то есть, победу над своими сомнениями

Два медведя на фонтане

Довольно редкая, но не единичная ассоциация. Может свидетельствовать о шизофреническом типе личности и о болезни шизофрении. Ни в коем случае тест Роршаха не может поставить диагноз, к тому же такой серьезный, как шизофрения. Двух медведей на фонтане могут видеть как шизофреники, так и просто люди с отлично развитым воображением.

Остальные ассоциации рассматриваются специалистами  по специальной методике толкования.

Источник