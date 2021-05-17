Психологический тест Роршаха: что вы видите в этой кляксе?

Интересный тест, который применяется психологами для исследования личности человека и её нарушений. Стимульный материал к тесту состоит из 10 стандартных таблиц с черно-белыми и цветными симметричными аморфными изображениями. Попробуйте и Вы пройти этот тест.

Посмотри на кляксу Роршаха

2. Запомни первую ассоциацию

3. Прочти значение…

Мордочка кота или лисицы.

Это самая распространенная ассоциация. Если вы увидели лисицу или кота (именно морду) – значит, вы относительно здоровы, то есть тест Роршаха отклонений не выявляет и вы относитесь к 85% людей.

Бабочка

Если вы видите бабочку, это может свидетельствовать о легком состоянии когнитивного диссонанса внутри вас. Как правило, бабочку видят впечатлительные молодые люди до 20 лет, склонные к размышлениям и поверхостным депрессиям. Бабочка является символом гармонии, которой не хватает тому, кто видит ее в кляксе.

Летучая мышь

Летучую мышь могут видеть люди, склонные к агрессии и жестокости. Андрей Чикатило на тесте Роршаха видел летучую мышь. Могут развиться садистские наклонности.

Шкура животного

Шкура “какого-то” животного – медведя, тигра, волка и пр. – свидетельствует об очень крепкой и здоровой психике. Как правило, шкуры видят люди, хорошо знающие, чего они хотят и как этого добиться, люди с устойчивой системой ценностей (педагоги, церковные служители, вегетарианцы, религиозные фанатики и просто набожные люди).

Шкура зверя символизирует победу над диким животным – то есть, победу над своими сомнениями

Два медведя на фонтане

Довольно редкая, но не единичная ассоциация. Может свидетельствовать о шизофреническом типе личности и о болезни шизофрении. Ни в коем случае тест Роршаха не может поставить диагноз, к тому же такой серьезный, как шизофрения. Двух медведей на фонтане могут видеть как шизофреники, так и просто люди с отлично развитым воображением.

Остальные ассоциации рассматриваются специалистами по специальной методике толкования.

Источник