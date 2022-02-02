Пророчество Нострадамуса о «гекатомбе» во время Олимпийских игр (4–20 февраля 2022 г.).

Но эта «пятидневная» война» явно не относится к предсказаниям Нострадамуса. 1. «Завершение великого седьмого числа» – Нострадамус неоднократно в своих альманахах и «Письме к Генриху II» пытался вычислить точную дату начала Сотворения Мира, для того чтобы определить время завершение седьмого тысячелетия («седьмого числа»), когда наступит Конец Света… Возможно, это событие произойдет в начале 21 века. «Предстанет во время игр гекатомбиона» – Панафинеи древнейший аттический праздник в честь богини Афины; происходил ежегодно в месяце гекатомбионе (конец июля — начало августа). В программу праздника входили главный обряд — шествие к акрополю, жертвоприношение (гекатомба), а также состязания певцов-рапсодов, музыкальные, гимнастические, конные состязания. Великие Панафинеи происходили один раз в 4 года. Победители награждались венками из веток священной оливы и амфорами с маслом. Летние Олимпийские игры, современный аналог Панафинеи, чередуются через 4 года. Зимние Олимпийские игры — через 2 года.
Олимпийские игры в древней Греции. Гекатомба (в переносном смысле) — огромные жертвы войны, террора, эпидемии, катаклизмов и так далее. 3. «Близ великой тысячной эпохи» – то есть около 2000 года. Это дата (по Нострадамусу), когда произошла смена тысячелетий. По данным современных астрологов, переход из эры Рыб в эпоху Водолея произошел в 2000, 2012 или 2020 году. 4. «Когда погребенные выйдут из своих могил» – согласно библейским источникам, во время Светопреставления мертвые «восстанут из могил» – предзнаменование Конца Света.
Очередные XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Возможно, в это время, произойдет какое — то событие, которое будет напоминать Конец Света. Учитывая напряженную обстановку у западных границ России, стягивание украинских войск к Донецку и Луганску, переброску вооружений, техники и натовских вояк в страны бывшего Советского Союза, то вполне возможен конфликт России с Украиной и странами НАТО, который может привести к началу Третьей мировой войны – «Когда погребенные выйдут из своих могил»