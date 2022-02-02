Пророчество Нострадамуса о «гекатомбе» во время Олимпийских игр (4–20 февраля 2022 г.).

У знаменитого французского пророка Мишеля Нострадамуса имеется любопытный катрен, в котором утверждается, что во время Олимпийских игр произойдет какое-то знаменательное событие напоминающее Конец Света («во время игр гекатомбиона»).



Центурия 10, катрен 74 Завершение великого седьмого числа Предстанет во время игр гекатомбиона, Близ великой тысячной эпохи, Когда погребенные выйдут из своих могил. Нечто подобное уже произошло во время XXIX летних Олимпийских игр в Пекине — с 8 по 24 августа 2008 года. В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска начали массированный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии города Цхинвала и прилегающих районов. Через несколько часов последовал штурм города грузинской бронетехникой и пехотой. Днём 8 августа президент России объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены российские войска. Всем известно, чем это закончилось.





Но эта «пятидневная» война» явно не относится к предсказаниям Нострадамуса. 1. «Завершение великого седьмого числа» – Нострадамус неоднократно в своих альманахах и «Письме к Генриху II» пытался вычислить точную дату начала Сотворения Мира, для того чтобы определить время завершение седьмого тысячелетия («седьмого числа»), когда наступит Конец Света… Возможно, это событие произойдет в начале 21 века. «Предстанет во время игр гекатомбиона» – Панафинеи древнейший аттический праздник в честь богини Афины; происходил ежегодно в месяце гекатомбионе (конец июля — начало августа). В программу праздника входили главный обряд — шествие к акрополю, жертвоприношение (гекатомба), а также состязания певцов-рапсодов, музыкальные, гимнастические, конные состязания. Великие Панафинеи происходили один раз в 4 года. Победители награждались венками из веток священной оливы и амфорами с маслом. Летние Олимпийские игры, современный аналог Панафинеи, чередуются через 4 года. Зимние Олимпийские игры — через 2 года.

Олимпийские игры в древней Греции. Гекатомба (в переносном смысле) — огромные жертвы войны, террора, эпидемии, катаклизмов и так далее. 3. «Близ великой тысячной эпохи» – то есть около 2000 года. Это дата (по Нострадамусу), когда произошла смена тысячелетий. По данным современных астрологов, переход из эры Рыб в эпоху Водолея произошел в 2000, 2012 или 2020 году. 4. «Когда погребенные выйдут из своих могил» – согласно библейским источникам, во время Светопреставления мертвые «восстанут из могил» – предзнаменование Конца Света.

Очередные XXIV зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Возможно, в это время, произойдет какое — то событие, которое будет напоминать Конец Света. Учитывая напряженную обстановку у западных границ России, стягивание украинских войск к Донецку и Луганску, переброску вооружений, техники и натовских вояк в страны бывшего Советского Союза, то вполне возможен конфликт России с Украиной и странами НАТО, который может привести к началу Третьей мировой войны – «Когда погребенные выйдут из своих могил»