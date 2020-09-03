Производство искусственного мяса выходит на промышленный уровень

Как сообщает businessinsider.com, израильский стартап Redefine Meat, специализирующийся на альтернативном мясе и технологиях его производства, предоставил на обсуждение публики новый 3-D принтер, который производит 13 фунтов искусственного мяса в час:

Принтер на данный момент демонстрационный, но его следующая версия будет уже промышленной и выдавать 44 фунта мяса в час, что сопоставимо с мощностью небольшого предприятия, работающего по традиционным технологиям.

И хотя отрасль как бы новая, у компании Redefine Meat уже полно конкурентов, в частности испанская компания Novameat, которая давно работает над стейками, напечатанными на 3D-принтере и недавно разработала даже цельномышечную версию свинины. Так же есть крупные компании Tesco и Unilever, которые разрабатывают мясо на растительной основе.

По данным Allied Market Research, к 2026 году мировой рынок искусственного мяса достигнет 8,1 миллиарда долларов или даже гораздо больше, поскольку потребители пока берут такое мясо очень неохотно, но, как выражают надежду производители, предпочтения покупателей поменяются.

Если рассуждать отвлеченно-абстрактно, то идея делать искусственное мясо – идея просто замечательная, поскольку она может положить конец скотству, которые люди творят над животным. Например, мало кто знает, но 2/3 мировой популяции тигров живут в Китае на фермах и китайцы их жрут. Поэтому лучше, наверное, было бы кормить китайцев стейками из искусственного мяса.

Кроме того, убийство животных накладывает определенный отпечаток на энергетику продукта, что влечет определенные последствия для людей, которые потом употребляют мясо в пищу. Есть, конечно, разные вегетарианцы, которые говорят, что можно избежать этих проблем кушая травку, однако, как показывает практика – люди как вид должны есть мясо чисто из соображений физиологии.

Человек, который ест только растения в определенном смысле рано или поздно превращается в овоща, что хорошо известно администрациям концентрационных лагерей и тоталитарным режимам. В СССР проблемы с мясом были не потому, что коммуняки не могли наладить нормальное животноводство, а потому, что мужики, которые едят мясо, чуть что хватаются за обрезы или ломы, а мужики, которые мяса не едят – ходят на партийные собрания и поют хором про то, как партия всем строить и жить помогает. Все проверено и изучено еще фараонами, поэтому своих солдат все режимы кормят мясом, а пленных и завоеванных – баландой.

Таким образом, если рассуждать абстрактно, то искусственное мясо – это очень здорово, оно решит много проблем. Но, если рассуждать конкретно, то возникает вопрос: а почему этой чудо технологии не появилось раньше? Разработками подобных продуктов люди занимались с середины прошлого века как минимум и были большие успехи.

В частности, в одном из ленинградских НИИ еще в конце 1940-х была разработана простая технология по производству незаменимых аминокислот из бактерий. Там в резервуар заливали какую-то бурду с микроорганизмами, которые питаются светом, подсаживали колонию других амеб, которые жрут травоядных и подавали в резервуар электричество. В итоге получался качественный белок по себестоимости угля. И этот белок уже можно было добавлять хоть в молоко, хоть в хлеб – и все были бы счастливы. Но технологию зарубили – как и много других технологий такого рода по всему миру. А сейчас вдруг всё вспомнили. С чего бы? Все резко поумнели?

Такое крайне маловероятно и скорее речь идет о духе времени, в котором людей начали пичкать ГМО, управляя тем самым их поведением и даже генетикой. С овощами менять гены более или менее просто, но с ГМО-коровой уже довольно сложно, поскольку, если ей сильно изменить ДНК, то корова будет не жизнеспособна. В то же время искусственное мясо позволяет такие фокусы, причем в качестве клеточной культуры, на которой будут мясо выращивать, можно сделать и культуру клеток человека. И кто там что проверит и докажет?

Поэтому новая технология сама по себе вещь правильная и хорошая, но, учитывая в чьих она в конечном итоге будет руках – хорошего из этого будет мало, так что следим за развитием событий.

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