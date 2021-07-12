ПРОДУКТЫ, ОТ КОТОРЫХ ОДНОЗНАЧНО НУЖНО ОТКАЗАТЬСЯ. ОБЪЯСНЯЕМ, ПОЧЕМУ

Масло

72,5% нельзя кушать ни в коем случае. Это транс-жир — растительное масло низкого сорта разбитое водородом.

Масло меньше 82,5% не бывает. Если не получится найти такое масло, то лучше ешьте растительное. Лучше съешьте две ложки натурального сливочного масла, чем целую пачку или килограмм транс-жиров.

Употребление продуктов, содержащих транс-жиры, снижает способности организма к противостоянию стрессам, увеличивает риск возникновения депрессии.