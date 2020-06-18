Признаки сильной энергетики человека и причины ее нехватки

Каждый человек от природы наделен определенными способностями и все в этом мире состоит из энергии вибраций. Некоторым удается интуитивно улавливать эти вибрации, другим нет, но все же эти волны существуют и есть люди, обладающие особой чувствительностью к ним. В этой статье мы поговорим о людях, обладающих мощной энергетикой.

Также мы затронем такой важный вопрос как причины отсутствия энергии. Если вы чувствуете, что у вас недостаточно энергии, то после прочтения этой статьи вам удастся многое понять и, возможно, изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Основные признаки сильной энергетики

1. Чувствительность – понимание эмоций и переживаний других людей. Если люди тянутся к вам и им хочется раскрыть перед вами душу, значит, вы обладаете сильной энергетикой.