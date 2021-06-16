Предсказания Ванги на ближайшее столетие

Болгарская предсказательница Ванга, пожалуй, самая знаменитая из всех ясновидящих. Уже более двух десятилетий ее нет с нами, но ее прогнозы и предсказания продолжать жить, обсуждаться и сбываться, сообщает FTimes.ru

Верю-не верю

Эта женщина не стремилась ни к деньгам, ни к славе, она лишь хотела помогать и предотвращать несчастья. По злой иронии судьбы ясновидящая была физически незрячей, возможно, отчасти благодаря этому недугу в ней так были развиты экстрасенсорные способности, шестое чувство и дар предвидения.

Сейчас, проверяя ее предсказания, многие подвергают сомнениям ее уникальную способность, но ведь, возможно, именно потому, что будущее озвучено, они и изменилось. Предупрежден — значит, вооружен.

Некоторые ее предсказания были настолько страшными, что нужно не злорадствовать, а праздновать ее ошибку. Например, Ванга прогнозировала Третью мировую войну в 2010 с применением ядерного оружия.

О других несбывшихся предсказаниях Ванги стоит сожалеть. Она предвещала то, что человечество вскорости победит донимающие его недуги, но медицина этого революционного рывка еще так и не совершила.

Но Вангу давно предали бы забвению в мировом масштабе, если бы большинство ее предсказаний не становились реальностью. Она предрекла уход из жизни принцессы Дианы, предвидела теракт 11 сентября 2001 года, навсегда изменивший Америку и весь мир — “упадут братья, заклеванные железными птицами”.

Теракт 11 сентября 2001 года в США.

Смогла Ванга предсказать и потопление подлодки «Курск» летом 2000 года.

Пандемию, бушующую в мире второй год, Ванга тоже вещала, лишь, по ее словам, она должна была прийти с Африканского континента, но, как мы знаем, нагрянула из Азии.

Что дальше, Ванга?

Оставим прошлое и настоящее и обратим свой взгляд в будущее. Будет ли к нам жестоко наше прекрасное ли далеко?

Уже в этом десятилетии Ванга предсказывала масштабные проблемы как экономического, так и социального характера, для европейского континента, в том числе и сокращение численности вследствие миграции.

Следующие десятилетие XXI века грозит нам экологическими проблемами — Ванга прогнозирует повышение уровня Мирового Океана и, как следствие, изменение карты планеты. Под воду уйдут уже и без того тонущие города и многие прибрежные зоны. Пожалуй, этого вполне стоит опасаться, глядя на проблемы глобального потепления и таяния ледников.

Наводнение.

В 50-х года нашего века предсказательница ожидала огромный прорыв в науке, особенно в медицинской сфере, которые значительно увеличат продолжительность жизни населения. Уже сейчас прослеживаются достаточно внушительные наработки в этой сфере, поэтому будем ожидать, что Ванга окажется права, и человек получит возможность жить более долго и качественно.

Косвенно Ванга знала и о появлении Илона Маска и его идеях об освоении космоса. Конец нашего столетия она видела с необычайно развитыми космическими технологиями, и говорила о том, что людям удастся установить контакт с инопланетными цивилизациями.

Контакт с другими цивилизациями.

“Back in USSR” — там можно охарактеризовать вторую половину XXI века. По мнению Ванги, многие страны вспомнят о коммунизме, видоизменят его в лучшую сторону и выберут этот путь развития.

Есть и не очень оптимистичные глобальные прогнозы предсказательницы. К концу нашего столетия она “вангует” сильное перенаселение планеты и продовольственный кризис, как следствие — бедность.

Далее нашего столетия Ванга не заглядывала — ее точные прогнозы ограничиваются этим периодом. Но, что интересно, многие эксперты в области футурологии и нумерологии согласны с ней в том, что к концу столетия нас ожидают не совсем радужные времена.

Интересно заглядывать в будущее, но даже Ванга видела его не четко, на уровне интуиции. А уж нам и подавно ничего не остается, как жить сегодняшним днем и радоваться взошедшему солнцу.

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