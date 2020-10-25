Правила духовного здоровья. Жизнь коротка, так что не тратьте ее на пустяки!

Каждый день мы сталкиваемся с неудобствами, раздражением, болезнями и несчастными случаями, которые находятся за пределами нашего контроля. Мы должны учиться принимать их, говоря себе : ”Так пожелал Бог. Да будет так”. Ведь логика Бога находится за гранью нашего понимания. Верьте в это, и станете более терпимыми, сильными и волевыми.

1) «Не вмешивайтесь в чужие дела, пока вас об этом не попросили.»

Большинство из нас создаёт себе проблемы тем, что слишком часто вмешивается в чужие дела. Мы делаем это, так как убеждены, что поступаем наилучшим образом, и что наша логика — единственно правильная. В результате мы критикуем тех, кто с нами не согласен и пытаемся наставить их на верный путь, т.е. на наш путь.Такой вид нашего отношения отрицает существование индивидуальности, следовательно, и существование Бога, так как он создал каждого из нас уникальными. Бог присматривает за всеми и всем, доверяйте Ему!