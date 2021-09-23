Практическое повышение продуктивности

Хочу поделиться своим подходом к существенному повышению продуктивности в работе/учебе. Начну с базовых вещей для тех, кто с ними не знаком и закончу полезными инструментами, о которых далеко не все слышали из тех, кто знает базу. Сам я имел опыт выгорания, успешного восстановления и повышения продуктивности, по сравнению, с предшествующим выгоранию, периодом. Итак, поехали.

Это максимальное погружение в процесс работы, без отвлечения на внешние раздражители, будь то сообщения в мессенджерах, соцсетях, почте, другие неважные/несрочные задачи. Всё вышеперечисленное — это прокрастинация. Таким образом ваша цель — сконцентрироваться на действительно важном и отложить всё остальное на потом. Но хочу отметить, отрезок перерыва не предназначен для проверки рабочей почты и других менее важных рабочих задач. Для этого необходимо брать отдельный отрезок концентрации, если в этом есть неотложная необходимость, и уже на следующем «помидоре» возвращаться к другой задаче.

Думаю многим понятно, что в начале лучше заниматься сложными задачами и оставлять рутинные на конец дня. Так вы сделаете больше. В конце дня трудно себя заставить браться за большую задачу. В таком случае лучше взять что-то мелкое, чем не брать вообще ничего. Удобно иметь заготовленный список таких мелких задач.

Про инструменты и способы, повышающие концентрацию

Во время концентрированной работы над задачей мозг часто пытается отвлечься, ему не хочется сильно напрягаться и он ищет разные пути как увести вас с этой дорожки на обочину. Как правило многих затягивают соцсети, оповещения от других приложений, письма в почтовом ящике. А быть может прилетела шальная мысль, что надо не забыть собрать информацию о предстоящем отпуске. И вот ты уже строчишь сообщения в своем любимом мессенджере, серфишь по страницам в браузере в поиске информации и не замечаешь как пролетело 30-40 минут. И так может повторится несколько раз на день. Каждый раз необходимо возвращаться в контекст задачи, это тоже занимает время. По итогу имеем пару часов полезной работы в день, ничего не успеваем, потом работаем без перерыва несколько часов и на выходе скомканный результат и сильная усталость под конец дня. Эта штука между прочим имеет свойство накапливаться и потом может перерасти в выгорание.

Что делать с шальными мыслями, которые возникают в процессе работы над задачей?

Рекомендую использовать приложение Todoist. Оно имеет замечательную фичу, с помощью простой комбинации клавиш вызывается поле ввода из любого места в вашей операционной системе. В это поле быстро вводим описание шальной мысли и выставляем дату напоминания. Всё это делается очень просто, нет необходимости кликать мышкой куда-то, тратить время на переключение контекста. Todoist умеет распознавать команды указания времени напоминания, а также можно ставить теги и автоматически помещать задачу в нужную категорию. Пример такой задачи может выглядеть так:

Todoist распознает #Private, как категорию, в которую надо добавить задачу, а tom 8pm обозначает ни что иное, как «поставить задачу на завтра на 8 часов вечера», здесь tom сокращение от английского tomorrow, собственно можно и полное слово писать, но нет смысла на это тратить время. Todoist подскажет вам цветом, когда он распознал действие из набранного вами текста. Действие в данном случае — установка метки и времени оповещения. Перечень всех возможных команд есть в официальной документации. Он понимает команды на русском, если у вас установлена соответствующая локализация.

Как перестать отвлекаться на соцсети, почтовые и другие оповещения во время работы над задачей?

Первое, что необходимо сделать, это убрать телефон из рабочего пространства, а еще лучше даже из комнаты, где вы работаете. Вообще рекомендую установить на телефоне приложения для ограничения использования соцсетей и других приложений. Обычно в таких приложениях-ограничителях есть возможность задать максимальное время (в день) использования отвлекающих вас приложений, а также блокировка всплывающих/звуковых оповещений. На рабочем компьютере удобно использовать приложения, поддерживающие технику Pomodoro с блокировкой нежелательных приложений. В приложении указываете адреса сайтов соцсетей, мессенджеры, почтовый клиент. Они будут блокироваться во время запуска «помидора». Запускаете таймер на 25 минут или больше, в зависимости от особенностей вашей работы. Максимально погружаетесь в работу над задачей. Когда время выйдет, получите звуковое и визуальное оповещение. Если вы не успели закончить начатое, то лучше записать контекст, на котором остановились в блокнот, чтобы после перерыва не тратить много времени на погружение. Делаете перерыв, максимально отвлекаетесь от работы, лучше сменить локацию, это имеет лучший эффект.

Примеры таких приложений для Mac:

Flow — красивый и простой интерфейс, оповещение о перерыве может быть развернуто на весь экран, тогда сложнее пропустить. Удобный и понятный обратный отсчет в трее ОС. Всегда есть возможность поставить помидор на паузу, тогда приложения/сайты будут разблокированы. Это может быть как плюсом так и минусом. Придется себя контролировать самостоятельно.

1Focus — есть поддержка строгой блокировки. Нет возможности остановить или поставить на паузу активный «помидор». Подойдет для тех, кто пока не может совладать с собой. Интерфейс менее приятный чем у Flow, иконка в трее ОС не очень удобная, в виде круга.

Может быть кто-то в комментариях сможет посоветовать похожие приложения для Windows/Linux.

Заключение

Рекомендую попробовать такой подход и результат не заставит ждать. Еще раз отмечу, что отдых крайне важен. Не стоит пропускать его. Исключением может служить очень сильное погружение в задачу и состояние потока. Опять же, не рекомендуется пропускать большое количество перерывов. Во время перерыва мозг переключается из туннельной фокусировки на рассеянную. При этом он продолжает работать над задачей в фоновом режиме. Такой рассеянный режим позволяет задействовать больше нейронных связей для решения задачи. У каждого из вас думаю был такой случай, когда долго бьешься допоздна над проблемой, не можешь найти решение. Потом сдаешься, возвращаясь домой или направляясь по другим делам, вдруг решение само приходит, хотя ты уже и оставил эту идею. Это как раз и есть результат фоновой рассеянной работы мозга.

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