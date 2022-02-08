Польский дипломат нашел в Турции затерянный город

Польский дипломат случайным образом помог решить загадку, которую ученые не могли разгадать на протяжении двухсот лет. Ему удалось обнаружить старинный город Фивасы, который играл невероятно важную роль в конфликте, возникшим между Византийской империей и мусульманскими халифатами.

Дипломат Роберт Д. Рокицки увлекается археологией, поэтому он неоднократно исследовал турецкую сельскую местность и пытался отыскать места с богатой историей. Когда Рокицки прогуливался по территории южно-центральной Анатолии рядом с Таврийскими горами, он попал в небольшую деревню Пинаркая, что расположена в провинции Караман. Он предполагал, что она могла быть причастна ко многим историческим событиям, но при этом не имела совершенно никакого отношения к древнему города Фиваса.

Вскоре ему все же удалось случайно обнаружить остатки этого загадочного города, который находился в Анатолии, Малой Азии. Его контролировали не только римляне, но и византийцы вплоть до 9 столетия нашей эры. Город пытались найти в самых разных местах, ведь информации о нем было совсем немного и то она была неоднозначной. К примеру, историк Плиний писал, что находится Фиваса в Таврских горах. Поиски длились на протяжении двух столетий, но результата не было.