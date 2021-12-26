Пока вы пьете плохой кофе, повторяя — какая разница, жизнь проходит

Незачем ждать завтрашнего утра, начинать жизнь с понедельника или нового года…

Долгое время я ходила по дому в растянутой майке и штанах, до боли удобных и мягких, но вид их вызывал приступ паники у всех зашедших в дом.

Но какой-то момент я остановилась и задумалась:

«А сколько можно? Когда же будет красиво?»

И я заказала себе роскошную дорогую домашнюю одежду, которая оказалась не менее удобной, но ее вид радовал меня и все тех же пришедших.

Долгое время я пила кофе из обычной серенькой чашки, одной из многих в моем ящике.

«Какая разница?» — думала я, каждый раз вытягивая эту стремную посудину, наливая в нее кипяток, заваривающий темный порошок.

Но в какой-то момент жутко захотелось красивую, светлую, в цветах и определенного размера.

Я открыла интернет и заказала.

Не жалея денег, максимально кайфуя от процесса.

Тот кофе, что я засыпала, долгое время не представлял особой ценности!

«Какая разница, какой пить? — думала я. — Что дешевый, что дорогой, я не кофеманка, мне и так хорошо».

Но однажды я подумала, а может есть эта разница?

А может попробовать?

И я попробовала.

Зайдя в супермаркет, я купила итальянский, достаточно дорогой кофе, который издавал нереально крутой аромат из моей новой чашки белого цвета в цветах!

Долгое время я жила с мужчиной, который мягко сказать не очень ценил меня.

Больше времени он уделял друзьям, забывал поздравить с днём рождения, никогда не дарил цветы и часто называл «дурой».

Злился, когда я плакала, не давал денег, говорил часто, что кому я такая нужна…

Я верила и терпела.

Но мой дискомфорт стал так велик, что я подумала, а может это все не верно, может я не совсем права, что терплю, может надо попробовать по-другому, так же как с красивой чашкой, пижамой и кофе?

И я попробовала.

И знаете, у меня получилось!

Все оказалось легко, а главное прикольно!

Намного прикольней чем тянуть нелепые отношения, думая, что так и надо… пить ужасный кофе, повторяя — какая разница!

Доставая из шкафа некрасивую посуду, не получая от нее радость!

Надевать абы какую одежду, убеждая себя, что и так сойдет!

Сойдет!

Жизнь на нет так сойдет…

Автор: Василиса Савицкая

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