Пока вы пьете плохой кофе, повторяя — какая разница, жизнь проходит

Незачем ждать завтрашнего утра, начинать жизнь с понедельника или нового года…
Долгое время я ходила по дому в растянутой майке и штанах, до боли удобных и мягких, но вид их вызывал приступ паники у всех зашедших в дом.
Но какой-то момент я остановилась и задумалась:
«А сколько можно? Когда же будет красиво?»
И я заказала себе роскошную дорогую домашнюю одежду, которая оказалась не менее удобной, но ее вид радовал меня и все тех же пришедших.
Долгое время я пила кофе из обычной серенькой чашки, одной из многих в моем ящике.
«Какая разница?» — думала я, каждый раз вытягивая эту стремную посудину, наливая в нее кипяток, заваривающий темный порошок.
Но в какой-то момент жутко захотелось красивую, светлую, в цветах и определенного размера.
Я открыла интернет и заказала.
Не жалея денег, максимально кайфуя от процесса.
Тот кофе, что я засыпала, долгое время не представлял особой ценности!
«Какая разница, какой пить? — думала я. — Что дешевый, что дорогой, я не кофеманка, мне и так хорошо».
Но однажды я подумала, а может есть эта разница?
А может попробовать?
И я попробовала.
Зайдя в супермаркет, я купила итальянский, достаточно дорогой кофе, который издавал нереально крутой аромат из моей новой чашки белого цвета в цветах!
Долгое время я жила с мужчиной, который мягко сказать не очень ценил меня.
Больше времени он уделял друзьям, забывал поздравить с днём рождения, никогда не дарил цветы и часто называл «дурой».
Злился, когда я плакала, не давал денег, говорил часто, что кому я такая нужна…
Я верила и терпела.
Но мой дискомфорт стал так велик, что я подумала, а может это все не верно, может я не совсем права, что терплю, может надо попробовать по-другому, так же как с красивой чашкой, пижамой и кофе?
И я попробовала.
И знаете, у меня получилось!
Все оказалось легко, а главное прикольно!
Намного прикольней чем тянуть нелепые отношения, думая, что так и надо… пить ужасный кофе, повторяя — какая разница!
Доставая из шкафа некрасивую посуду, не получая от нее радость!
Надевать абы какую одежду, убеждая себя, что и так сойдет!
Сойдет!
Жизнь на нет так сойдет…
Автор: Василиса Савицкая