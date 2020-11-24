Похоже, что “марсиане” нас будут скоро бомбить

Долгое время основной задачей лиц, сообщавших миру о наблюдениях НЛО, было доказать всем что “они живут” или как-то так. Сегодня доказывать никому и ничего не надо – то, что нас тут пасут какие-то “марсиане” не видит только слепой.

Сан-Франциско, 13 ноября:

Краснодарское водохранилище, 11 ноября:

Южная Каролина, 3 ноября:

Вашингтон, Белый дом, 20 ноября:

Как известно из артиллерии – два снаряда подряд в одну воронку не падают. Так же известно, что снаряды и метеориты не летают по прямой – снаряд летит по параболе, а метеорит – по фрагменту параболы. Но в данном случае какое-то двойное нарушение правил: сначала два метеорита подряд упали на один вулкан, потом один из упавших метеоритов вдруг полетел по прямой линии. А перед бомбардировкой там еще какие-то пепелацы летали и что-то или искали, или прикрывали, или наводили на цель – непонятно.

Единственное, что очевидно – таких совпадений в природе не бывают и складывается впечатление, что одни парни из космоса хотели этот вулкан разбомбить, а другие парни из космоса как-то сбивали боеголовки или чем там они по вулкану стреляли. Поэтому нужно думать, что в Японии, а конкретно этом районе будет скоро какое-то катастрофическое событие, поскольку от перенасыщения систем ПВО не застрахованы даже “марсиане” – если постоянно бомбить одну и то же цель, то рано или поздно бахнет.

Кроме того, если где-то не удается пробить систему ПВО – заинтересованные лица пробуют зайти с другой стороны или врезать вообще в другом месте, поэтому следующая серия “метеоритов” может быть даже и не над Японией, так что следим за развитием событий.

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