Почему японские семьи часто усыновляют взрослых мужчин?

Почему в Японии начали усыновлять взрослых?

Все началось сотни лет назад, когда законы в Японии предписывали порядок наследования семейного состояния после смерти старшего члена семьи. Деньги и товары традиционно передавались по мужской линии, начиная с самого старшего сына.

Однако если в семье у мужчины не было мальчиков, то допускалось, что наследовать имущество после смерти главы семьи и продолжать вести семейный бизнес могли и приемные сыновья. Поэтому семьи, в которых родились только девочки, стремились усыновить мальчика, чтобы тот стал продолжателем бизнеса и хранителем нажитого имущества.

Сейчас такое усыновление возможно в традиционном японском браке по расчету («омиай»). В этом случае муж дочери берет ее фамилию и становится для родителей жены зятем и сыном одновременно. Таких мужчин называют мукоёси