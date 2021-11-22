Почему японские семьи часто усыновляют взрослых мужчин?

Почему в Японии начали усыновлять взрослых?
Все началось сотни лет назад, когда законы в Японии предписывали порядок наследования семейного состояния после смерти старшего члена семьи. Деньги и товары традиционно передавались по мужской линии, начиная с самого старшего сына.
Однако если в семье у мужчины не было мальчиков, то допускалось, что наследовать имущество после смерти главы семьи и продолжать вести семейный бизнес могли и приемные сыновья. Поэтому семьи, в которых родились только девочки, стремились усыновить мальчика, чтобы тот стал продолжателем бизнеса и хранителем нажитого имущества.
Сейчас такое усыновление возможно в традиционном японском браке по расчету («омиай»). В этом случае муж дочери берет ее фамилию и становится для родителей жены зятем и сыном одновременно. Таких мужчин называют мукоёси
Известные компании, которые выжили благодаря усыновлению
В Японии есть даже компании, специализирующиеся на найме для корпораций «добровольцев» на усыновление. Благодаря этому некоторые из самых известных японских компаний остались «семейными» предприятиями именно из-за «мукоёси».
Фото из профиля одного из кандидатов на усыновление.
Одним из самых ярких примеров этой традиции является компания Toyota Motor Corporation основанная Киичиро Тойода в 1937 году. Корпорация Suzuki Motor также известна тем, что ее возглавляют приемные сыновья — на самом деле, Осаму Судзуки, нынешний президент и главный управляющий компании, является уже четвертым приемным сыном, возглавляющим корпорацию.
Транснациональные корпорации — не единственные компании, которые ищут «мукоёси». Так старейший семейный бизнес в мире — японская гостиница Hoshi Ryokan, основанная в 781 году, находится под управлением одной и той же семьи уже на протяжении 46 поколений. И когда в семье рождались только девочки, главы семейства усыновляли мужа дочери.
Почему традиция взрослого усыновления в Японии вряд ли исчезнет?
Хотя законы в Японии значительно изменились после Второй мировой войны, японцы продолжают хранить старые традиции. Кроме того, Япония страдает от кризиса старения населения.
Президент Toyota Акио Тоёда и президент Suzuki Осаму Судзуки.
Уровень рождаемости в Японии после 1950 года резко упал, и в настоящее время среди граждан преобладают пожилые люди. Сейчас число людей старше 65 лет в Японии составляет уже почти треть от всего населения и продолжает стремительно увеличиваться, а власти Японии практически каждый год вынуждены сообщать, что страна побила собственный рекорд по количеству людей старше 100 лет. Если так будет продолжаться, то по прогнозам демографов, к 2060 году доля людей старше 65 лет в Японии может достичь 40%.
Это огромная проблема — целые поколения, которые должны прийти на смену пожилым людям, больше не рождаются. Чтобы численность населения не сокращалась суммарный коэффициент рождаемости должен быть более 2,15, то есть в среднем на одну женщину должно приходиться как минимум 2,15 рождений. Но в результате того, что японки огромное внимание уделяют своей карьере и большую часть активной жизни проводят в офисе, суммарный коэффициент рождаемости в Японии составляет всего 1,4.
Поэтому, когда в Японии дело доходит до брака и продолжения рода, кажется, что усыновление взрослых мужчин для этого — самый практичный способ.