Почему мы часто болеем в отпуске?

Сценарии развития заболевания перед, во время или после отпуска могут быть разными, но их суть практически одинакова. Рассмотрим несколько примеров.

Почему люди болеют в отпуске

Если вы болеете перед отпуском

Перед тем как отправиться на отдых мы стараемся завершить все дела по работе и привести себя в порядок. В этот период нервная система слишком нагружена. Мы стремимся все успеть и тратим уйму энергии, а организм становится очень восприимчивым к различным бактериям и вирусам. То есть мы своими же руками создаем в организме благоприятные условия для болезней, а потом страдаем от простуды или других недугов.