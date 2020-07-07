Почему мы часто болеем в отпуске?

Сценарии развития заболевания перед, во время или после отпуска могут быть разными, но их суть практически одинакова. Рассмотрим несколько примеров.
Почему люди болеют в отпуске
Если вы болеете перед отпуском
Перед тем как отправиться на отдых мы стараемся завершить все дела по работе и привести себя в порядок. В этот период нервная система слишком нагружена. Мы стремимся все успеть и тратим уйму энергии, а организм становится очень восприимчивым к различным бактериям и вирусам. То есть мы своими же руками создаем в организме благоприятные условия для болезней, а потом страдаем от простуды или других недугов.
Еще одна причина заболеваний – страх. К примеру, если человек хотя бы раз заболел во время отпуска, то он всегда будет бояться повторения сценария. Постоянно прокручивая в голове мысль об испорченном отпуске, заболевания сложно избежать. Что можно сделать в этом случае? Оптимальный вариант – принять прошлую «потерю» и окончательно завершить ее.
Если вы заболели во время отпуска
Если во время отдыха вы почувствовали недомогание, причем подготовка к отпуску не была нервозной, то часто причина происходящего прячется в вашем сознании. Когда мы находимся на отдыхе, то используем любую возможность, чтобы насладиться этим временем, забыть о рабочих буднях и текущих проблемах. При этом наша психика подавляет все неприятные моменты, чтобы не омрачать «праздник».
А когда мы скрываем те ощущения, которые нам не нравятся, то риск заболеть существенно увеличивается. Если вы подсознательно боитесь потерять каждую драгоценную минуту долгожданного отдыха, то болезни сложно избежать. А чтобы этого не случалось, нужна осознанность и разумная дозировка положительных эмоций. Если вы не будете подавлять отрицательное состояние внутри, что сможете сбалансировать поток энергий, спокойно отдохнуть и избежать недомоганий.
Если вы болеете после отпуска
Это зачастую происходит в случае, когда отдых был слишком напряженным. К примеру, если вы отправились в автобусный тур по разным городам с группой людей и не смогли подстроиться под нужный ритм. То есть фактически вы начинаете жить по такому же сценарию, когда стремитесь закончить все дела по работе перед отдыхом. Здесь так же – вовремя встать, успеть сходить на экскурсию, не опоздать на автобус.
Иногда бывает, что даже когда отпуск проходит нормально, а по возвращению домой развивается глубокое депрессивное состояние. Зачастую это происходит, когда нам не хочет возвращаться домой и снова приступать к работе. Лучший выход этом случае – это постараться «перенести» отдых в ежедневную реальность, то есть чаще отвлекаться от текущих дел и забот.