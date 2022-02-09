Планета X готовится к вторжению на Землю

Боевой флот Нибиру окружил Сатурн. Армия пришельцев захватила планету, чтобы собрать на ней основные силы и приготовиться к вторжению на Землю. Данную версию озвучили европейские уфологи, после сенсационного открытия американских учёных. Астрономы Института Карнеги обнаружили возле Сатурна 20 новых спутников. Конспирологи считают, что это космические корабли аннунаков, устроившие блокаду «кольценосной» планете. «Планета X основательно готовится к полному захвату Солнечной системы», — рассказал британский уфолог Скотти Джеймс. 4 сентября в поясе астероидов (пространство между Марсом и Юпитером) были обнаружены посторонние космические тела. По словам уфологов, это были боевые корабли Нибиру, направляющиеся в сторону Сатурна. Саму «планету смерти» можно иногда наблюдать с Земли, несколько градусов южнее Солнца.

Исследователи космических аномалий уверены, что Сатурн тоже является обитаемой планетой, как и Земля. Возле его колец зонд NASA сфотографировал НЛО. Исходя из этого, уфологи предположили, что аннунаки с Нибиру перешли к активным действиям в Солнечной системе. Жители Планеты X хотят стать единственными обитателями галактики. Для этого они уже начали вторжение на Сатурн, а Земля станет следующей в очереди.

«28 сентября над Калифорнией были замечены огненные шарообразные НЛО. Объекты исчезли, как только к ним приблизился вертолёт ВМС США. Мы с коллегами не сомневаемся, что таким образом пришельцы проверили способность людей среагировать на вторжение», — сообщил эксперт Скотти Джеймс. Учёный уверен, что когда жители Сатурна буду повержены полностью, корабли Нибиру отправятся на Землю. К тому моменту аннунаки соберут основную армию. Сценарий повторится: планета будет заблокирована, после чего с неба сойдут штурмовые отряды пришельцев.