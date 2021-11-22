Перед смертью мы все видим одно и то же. Удивительное открытие!

Смерть — одно из самых страшных и ожидаемых событий, которое происходит в жизни у каждого. Мы боимся её, так как не знаем, что же будет дальше и куда перейдёт наша душа. Наверное, поэтому много людей на планете религиозны. Это позволяет им поверить, что даже после смерти у них всё будет хорошо, если они будут при жизни соблюдать важные правила. Человечество на протяжении многих лет пытается разгадать этот секрет. За всё время нашего существования мы придумали просто огромное количество теорий, что же с нами происходит после этого рокового события. Однако все они были лишь голыми догадками, которые ничем значимым не подкреплялись. Но в наше время наука совершила открытие, которое, хоть и не рассказало нам всей правды, но существенно приблизила нас к разгадыванию тайны смерти. Произошло это в центре хосписной и паллиаитивной помощи в Буффало. На протяжении последних 10 лет учёные из этого центра проводили интересный и важный для всего человечества эксперимент. Они смоли доказать, что перед самой смерть каждый человек видит одинаковые сны!

Годами сотрудники центра наблюдали за тем, как у их пациентов случались клинические смерти. Когда же людей удавалось вернуть к жизни, учёные, проводившие эксперимент, начинали расспрашивать их о том, что же пострадавшие видели во время «смерти». Уже с самого начала стало ясно, что у людей в голове наблюдается примерно одинаковая картина. Однако, как хорошие специалисты, сотрудники центра в Буффало понимали, что выборка из пациентов, переживших клиническую смерть, должно быть намного больше. Так что сам эксперимент растянулся из-за этого на 10 лет.

В итоге у исследователей набралось более 13 тысяч таких людей! И с такими данными уже можно работать. Для подтверждения достоверности полученных данных, как посчитали исследователи, было бы достаточно и 8 тысяч пациентов. Но учёные боялись, что даже с таким количеством исследуемых научное сообщество всё равно отвергнет результат их работы. Так что учёные перестраховались и ждали, пока не наберётся дополнительно 5 тысяч пациентов, перед тем, как представить свою научную работу миру. Как выяснилось, вся жизнь перед глазами у нас не проходит, как это считается. Исследователи утверждают, что в 88% случаев во время клинической смерти пациенты наблюдали очень яркую картинку. Никаких серых красок или тёмных тонов. Остальные 12% сообщали о том, что цвета в их сне были «уж очень ядовитыми».