Пентагон признал, что изучал места крушения НЛО и располагает находками, которые «изменят наши жизни навсегда»

Во всех смыслах феноменальный документ опубликовал американский исследователь НЛО Энтони Брагалья (Anthony Bragalia) на своем сайте UFO Explorations. Более трех лет назад, основываясь на Законе о свободе информации (FOIA), он отправил запрос (PDF) в Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA). В нем Брагалья потребовал предоставить список предметов, которые хранятся на складах подрядчика Пентагона в Лас-Вегасе, штат Невада, в рамках Продвинутой программы выявления угроз в аэрокосмической сфере (AATIP).

Тонкость FOIA в том, что ни одно государственное учреждение США не может отказать американскому гражданину в ответе на подобный запрос. Да, существуют определенные ограничения, и военные, естественно, ими воспользовались: без дополнительного согласия нельзя раскрывать личные данные сотрудников (в некоторых случаях — даже имена) и часть сведений о сторонних подрядчиках, а также запрещено разглашать информацию, относящуюся к государственной тайне или ту, которая при раскрытии может представлять угрозу национальной безопасности. Однако на последние два пункта существует срок давности.

Слева — запрос Брагильи, справа — сопроводительное письмо к предоставленному официальному ответу. Всего Энтони получил пять файлов, из которых опубликован только самый большой / ©UFO Explorations

Энтони бился с представителями DIA несколько лет и с большим трудом смог получить ответ. По его словам, помогла только угроза обратиться в суд. Перед Брагальей извинились, оправдавшись чрезвычайно большим объемом запросов в рамках FOIA. И предоставили отчет (PDF) более чем на 140 страницах, часть из которых была отредактирована — вероятно, в соответствии с вышеописанными ограничениями в раскрытии информации. Из довольно подробного документа можно сделать следующие выводы: