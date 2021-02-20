Пентагон признал, что изучал места крушения НЛО и располагает находками, которые «изменят наши жизни навсегда»

Во всех смыслах феноменальный документ опубликовал американский исследователь НЛО Энтони Брагалья (Anthony Bragalia) на своем сайте UFO Explorations. Более трех лет назад, основываясь на Законе о свободе информации (FOIA), он отправил запрос (PDF) в Разведывательное управление Министерства обороны США (DIA). В нем Брагалья потребовал предоставить список предметов, которые хранятся на складах подрядчика Пентагона в Лас-Вегасе, штат Невада, в рамках Продвинутой программы выявления угроз в аэрокосмической сфере (AATIP).
Тонкость FOIA в том, что ни одно государственное учреждение США не может отказать американскому гражданину в ответе на подобный запрос. Да, существуют определенные ограничения, и военные, естественно, ими воспользовались: без дополнительного согласия нельзя раскрывать личные данные сотрудников (в некоторых случаях — даже имена) и часть сведений о сторонних подрядчиках, а также запрещено разглашать информацию, относящуюся к государственной тайне или ту, которая при раскрытии может представлять угрозу национальной безопасности. Однако на последние два пункта существует срок давности.
Энтони бился с представителями DIA несколько лет и с большим трудом смог получить ответ. По его словам, помогла только угроза обратиться в суд. Перед Брагальей извинились, оправдавшись чрезвычайно большим объемом запросов в рамках FOIA. И предоставили отчет (PDF) более чем на 140 страницах, часть из которых была отредактирована — вероятно, в соответствии с вышеописанными ограничениями в раскрытии информации. Из довольно подробного документа можно сделать следующие выводы:
- американские военные действительно изучали места падения неких неопознанных воздушных феноменов (UAP) — так с недавних пор официально называют неопознанные летающие объекты в США;
- в распоряжении американских военных и правда есть некие материалы, собранные в этих местах;
- исследованием таких материалов занимались специалисты Пентагона, а также некоторые подрядчики;
- одним из этих подрядчиков была компания Bigelow Aerospace, чьи склады находятся в Лас-Вегасе;
- согласно результатам изучения материалов они демонстрируют невероятные свойства, которые могут быть использованы (или уже используются) в передовых технологических разработках;
- среди прочего некоторые обнаруженные материалы могут модифицировать электромагнитное излучение (замедлять свет, «сжимать» — вмещать больше энергии, нежели предполагается из физических свойств), полностью поглощать некоторые виды излучения, управлять рассеянием и коэффициентом отражения (становясь невидимыми в определенном диапазоне излучения), демонстрировать настраиваемые частоты резонанса.
Каких-либо дополнительных деталей, касающихся этих необычных материалов, Брагалья узнать не смог. Как он обещает, пока его статья заканчивается посылом «Время (дополнительных) ответов». В Bigelow Aerospace комментариев не дали, более того, все бывшие и нынешние сотрудники компании отказались общаться с Брагальей. Что интересно, в прошлом году из этой фирмы уволили почти всех сотрудников подразделения в Лас-Вегасе. Брагалья подозревает, что и с местных складов вывезли все относящееся к программе AATIP.
Большой вопрос: как оценивать такой «срыв покровов»? С одной стороны, Энтони, пусть и достаточно авторитетный, но все же классический уфолог, исповедующий множество разных конспирологических теорий. С другой — поскольку Брагалья — гражданин США и в этой стране есть Закон о свободе информации, ему предоставили некий крайне странный отчет. И этот документ можно трактовать по-разному. Да, в нем признается наличие неких экстраординарных объектов в местах, которые считаются местом падения кораблей пришельцев. Но в то же время нет ни одного указания на то, что эти материалы действительно относятся к инопланетным технологиям. Все упоминания конкретных химических соединений в отчете DIA — пусть и довольно продвинутые, но известные технологии. В частности, интерметаллид нитинол, созданный в 1932 году и обладающий свойством эффекта памяти формы. А описание аномальных материалов приводится без конкретики.