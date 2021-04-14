Пентагон подтвердил подлинность видео с НЛО, сделанные американскими военными

Пентагон подтвердил подлинность серии видео и изображений неопознанных летающих объектов (НЛО), снятых Военно-морскими силами (ВМС) США.



Об этом сообщает издание Science Alert.

На одном из видео, которое опубликовал режиссер-документалист Джереми Корбелл (Jeremy Corbell), запечатлен объект треугольной формы, который летит и испускает пульсирующий свет. По словам представителя Министерства обороны США Сьюзан Гоф (Susan Gough) видео, а также изображения других аномальных атмосферных явлений действительно были сделаны военнослужащими ВМС.

Однако ведомство отказывается от публичного обсуждения подробностей и возможных объяснений наблюдавшихся объектов во избежание раскрытия информации, которая может быть полезной для потенциальных противников.