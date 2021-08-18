Осознанная жизнь: 13 вещей, которые сделают каждый день удивительным

Занятия спортом по 5-6 раз в неделю, из которых 2-4 дня будут посвящены кардионагрузкам, помогут вам поддерживать форму и активность.

В день нужно выпивать от 1,5 до 3 литров воды.

3. Медитация

10 минут тишины, умиротворения и самопознания в день будет достаточно, что значительно улучшить вашу жизнь.

4. Планирование дня

Планируйте не только работу, но и все остальное. Это лучший способ контролировать то, как проходит ваш день, что открывает больше возможностей для радости, счастья и хорошей жизни.

5. Улучшения

Ежедневно анализируйте то, как прошел ваш день. Что получилось хорошо и завтра могло бы получиться еще лучше? Что пошло не по плану и как это можно исправить завтра? Улучшения и все серьезные жизненные перемены происходят одновременно.

6. Чтение

Чтение всегда приносит пользу, если заниматься им регулярно. Как правило, чем больше вы читаете, тем лучше. Чтобы избежать чрезмерной нагрузки достаточно будет 15-60 минут в день.

7. Личная гигиена и работа по дому

Здесь важна последовательность. Всегда следите за своим внешним видом и чистотой и поддерживайте порядок вокруг себя. Ваш разум будет вам за это признательным.

8. Мечтайте о большем

У меня есть специальная папка и электронная таблица с изображениями, предложениями и цитатами, которые я постоянно пересматриваю. Они напоминают мне о том, почему я делаю то, что делаю. В самые важные моменты мы часто забываем об этом. Если вы нуждаетесь в мотивации на каждый день, тогда вам просто необходимо вести такие же записи.

9. Работа

Не ради кого-либо другого, а ради исполнения своих желаний. Я каждый день стараюсь выделять как можно больше времени на то, чтобы моя жизнь начала выглядеть так, как мне того хочется. Это ваша жизнь, поэтому советую вам тоже работать над ней. Пускай все ваше свободное время идет на то, что вы любите, и на то, чтобы создать это для себя. По меньшей мере один час в день.

10. Переписывание истории

«Мы — то, что мы думаем. Все, что мы есть, возникает с нашими мыслями. Своими мыслями мы создаем мир», — Будда.

Большая часть нашей личности формируется нашими мыслями. Если мы будем думать о себе или о своей жизни в позитивном ключе, это найдет свое выражение в нашей повседневной рутине. И наоборот. Попробуйте регулярно выделять время (в этом помогут будильники) на то, чтобы записывать свои мысли и то, о чем вам хотелось бы думать. Так вы превратите в союзника своего злейшего врага – ваш собственный разум.

11. Пересмотр убеждений

Успех, удача и прочие подобные вещи начинаются с веры в них. Верить значит видеть. Поэтому ежедневно записывайте по одной вещи из своего прошлого, которая показывает вам, во что вы хотите верить. У вас наверняка были такие примеры, постарайтесь их вспомнить.

12. Признательность

Жизнь прекрасна и удивительна. Просто в суете происходящего вокруг мы об этом часто забываем. Напоминайте себе, почему вы любите свою жизнь и что можете себе предложить. Всегда что-то найдется.

13. Смех

Жизнь слишком коротка, чтобы отказывать себе в смехе и улыбках. Читайте анекдоты, смотрите смешные видео – делайте что угодно, чтобы выдавить из себя хотя бы одну улыбку.

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