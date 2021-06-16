Огромный вытянутый объект прошел между Землей и далекой звездой в центре нашей галактики

Нечто странное обнаружили астрономы рядом с центром Млечного Пути. На расстоянии 25 тысяч световых лет от нас была обнаружена странная звезда, которая «исчезала» в течение нескольких месяцев, а затем снова появилась.

Астрономы считают, что звезда, названная VVV-WIT-08, может принадлежать к новому классу гигантских звезд, которые по размеру более чем в 100 раз превышают Солнце. Раз в несколько десятилетий они затмеваются таинственным орбитальным телом.

Несмотря на то, что межзвездное пространство относительно пустое, оно время от времени все же заставляет тускнеть звезды, делая их для нас невидимыми. При этом не всегда понятно, что это такое. Возможно планета, а возможно просто космическая пыль.