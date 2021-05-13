Невероятный воздушный бой СУ-22 перуанских ВВС с НЛО

Этот пилот истребителя СУ-22 перуанских ВВС, пережил настоящий «День независимости» в реальной жизни, когда он выпустил в НЛО шестьдесят четыре 30-мм снаряда, чтобы «уничтожить» его, но они не произвели на НЛО никакого эффекта.

Сорок лет назад летчик-истребитель Оскар Санта Мария Уэрта попытался сбить загадочный НЛО в форме «лампочки», что до сих пор остается единственным задокументированным случаем стрельбы военного самолета по НЛО.

Это было раннее утро 11 апреля 1980 года, и 23-летний лейтенант перуанских ВВС готовился к ежедневным учениям вместе с примерно 1800 военнослужащими и гражданскими лицами на базе ВВС Ла-Хойя, расположенной в 1000 км к югу от перуанской столицы.

Лейтенант Уэрта, пилот с восьмилетним стажем, получил приказ взлететь на своем истребителе Сухой-22, чтобы перехватить странный серебристый объект, который был замечен парящим у конца взлетно-посадочной полосы.

Фото из открытых источников

Объект находился на расстоянии пяти километров, висел в воздухе на высоте около 600 метров от земли и не отвечал ни на какие сообщения.

Этот «воздушный шар» находился в запретном воздушном пространстве без разрешения, представляя собой «серьезный вызов национальному суверенитету», — пишет ныне отставной полковник в книге «НЛО: Генералы, пилоты и правительственные чиновники дают показания».

Полковник Уэрта был одним из многих исследователей, бывших офицеров и других людей, давших показания на крупном мероприятии для прессы в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне в 2013 году, целью которого было заставить правительство США открыть свои файлы о встречах с НЛО.

После взлета полковник Уэрта поднялся на высоту 2 500 метров и зашел на НЛО, — «Я достиг необходимого расстояния и произвел залп из шестидесяти четырех 30-мм снарядов, которые создали конусообразную «стену огня», которая обычно уничтожала все на своем пути», — пишет он.

«Всего один из этих снарядов уничтожил бы автомобиль, но на объект они не повлияли. Я подумал, что тогда шар разорвется и из него начнут вытекать газы. Но ничего не произошло. Казалось, что снаряды были поглощены шаром, и он не получил никаких повреждений».

Затем объект стремительно устремился в небо, удаляясь от базы, что заставило полковника Уэрту включить форсажную камеру самолета и пуститься в погоню на расстоянии 500 м позади него. Когда они достигли города Камана, расположенного в 84 км от базы, объект внезапно остановился, заставив его отклониться в сторону.

Развернувшись вправо и вверх, полковник Уэрта попытался занять позицию для нового выстрела.

«Я начал приближаться к нему, пока он не оказался в поле моего зрения», — пишет он. «Я зафиксировал цель и был готов стрелять. Но как раз в этот момент объект совершил еще один стремительный подъем, уклоняясь от атаки. Я остался под ним; он «сорвал атаку»».

Он попытался повторить тот же маневр еще два раза, и каждый раз объект уходил от него, взлетая вверх за несколько секунд до того, как он успевал выстрелить.

К этому времени объект находился на высоте 14 000 метров над землей. Полковник Уэрта решил атаковать объект сверху, чтобы он не мог покинуть зону поражения, но объект преследовал его на высоте 19 200 метров, что значительно превышало характеристики его самолета.

На исходе топлива он понял, что не может продолжать атаку, и решил подлететь поближе к объекту, чтобы лучше рассмотреть его. Только когда до него оставалось 100 метров, он понял, что это такое.

«Я был поражен, увидев, что «воздушный шар» вовсе не шар. Это был объект диаметром около 10 метров с блестящим куполом сверху кремового цвета, похожим на разрезанную пополам лампочку», — пишет он.

Фото из открытых источников

«Внизу было более широкое круглое основание серебристого цвета, похожее на какой-то металл. У него отсутствовали все типичные компоненты самолетов. У него не было крыльев, реактивных двигателей, выхлопных труб, окон, антенн и так далее. У него не было видимой двигательной установки».

«В тот момент я понял, что это не шпионское устройство, а НЛО, что-то совершенно неизвестное. У меня почти закончилось топливо, поэтому я не мог ни атаковать, ни маневрировать своим самолетом, ни совершить скоростной маневр. Внезапно меня охватил страх. Я подумал, что мне конец».

Полковник Уэрта смог дотянуть до аэродрома сжигая последние остатки горючего и «двигаясь зигзагами, чтобы мой самолет было труднее сбить, постоянно следя за зеркалами заднего вида, надеясь, что он не будет меня преследовать».

После приземления объект оставался на том месте, где он его оставил, еще два часа, «его было видно всем на базе, пока он отражался в лучах солнца».

Полковник Уэрта утверждает, что объект был замечен всеми на базе, многие из которых должны были отчитаться. В документе Министерства обороны США от июня 1980 года, озаглавленном «НЛО замечен в Перу», описывается этот инцидент, но там говорится лишь, что объект неизвестного происхождения.

Похожий случай произошел в 1976 году, когда генерал иранских ВВС Парвиз Джафари попытался открыть огонь по НЛО, но обнаружил, что его оборудование неисправно. Как выяснилось позже, вооружение было в порядке, но НЛО его смог отключить.

«Мое оборудование было механическим, и, возможно, именно по этой причине его не удалось отключить, так что вместо этого объекту пришлось отпрыгнуть в последний момент», — пишет полковник Уэрта.

«Я нахожусь в уникальном положении, по крайней мере, на данный момент и насколько мне известно, являясь единственным военным летчиком в мире, который действительно стрелял из оружия и поразил НЛО. У меня до сих пор мурашки по коже при мысли об этом».

Источник