Нет такой болезни «старость», есть негативные психологические установки внутри нас

Лучшее время всегда — это сейчас. А самые большие препятствия находятся не вовне, они внутри нас…

Марк Катон, римский сенатор, выучил греческий язык в 80 лет.

Сократ только в возрасте 70 лет научился играть на многих музыкальных инструментах и успел овладеть этим искусством в совершенстве.

Микеланджело создал свои самые значительные полотна в возрасте 80 лет.

В 80 лет Гете закончил своего «Фауста».

Немецкий историк Леопольд Ранке свою «Мировую историю» закончил в 91 год.

Исаак Ньютон еще в 85 лет был занят неутомимой деятельностью.

Лев Толстой в 82 года управлялся на поле с косой так, что за ним не могли угнаться молодые косцы. Седобородый автор «Войны и мира» в эти почтенные лета катался на коньках, ездил на велосипеде, скакал на лошади и приседал пистолетиком (на одной ноге) более 40 раз!

Композитор и дирижер Игорь Стравинский творил до 88 лет.

Поэт Беранже работал до 77 лет.

Виктор Гюго — до 83.

Академик Иван Павлов — до 87.

Древнегреческий драматург Софокл — до 90 лет.

Философы Диоген и Демокрит, художники Тициан и Микеланджело проявляли творческую активность, перейдя рубеж восьмидесятилетия.

Бернард Шоу творил до 94 лет…

Кстати, не так давно американские ученые, совместно со своими европейскими коллегами, обнародовали сенсационное открытие: оказывается, человеческий мозг развивается не до 25-30 лет, как считалось ранее, а до 50 лет. Более того, если человек продолжает заниматься активной мыслительной деятельностью, то старение мозга почти не происходит!

К чему все это?

Только к одному: нет такой болезни «старость», а есть только неверные психологические установки.

«Не верьте всему, что слышите, — даже если это раздается в вашей собственной голове», — советует известный психиатр Дэниел Амен.

Все самые большие барьеры и препятствия в нашей жизни находятся внутри нас.

Наша душа, наши внутренние силы не имеют возраста. Пока мы живы, у нас все еще остается шанс подняться выше — взять хотя бы еще одну высоту на пути нашего духовного восхождения.

Не ждите лучших времен — лучшее время может быть только одно.

Оно называется сейчас!

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